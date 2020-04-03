أزدياد الجدل بشأن قانون يسمح للدراجات النارية بالسير في الطرق السريعة

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يزداد في كوريا عدد محبي ركوب الدراجات الهوائية والدراجات النارية كممارسة رياضية أو للشغل، حيث يستخدم الناس الدراجات للذهاب إلى أماكن العمل، بدلا من وسائل المواصلات العامة، ونتيجة لزياد عدد مستخدمي الدراجات، يقع الكثير من الحوادث المرورية، في هذا الاطار يوجد بعض الشكاوى فيما يتعلق بالدراجات النارية، نلاحظ في كوريا هذة الايام الكثير من الدراجات النارية، معظمها يُستخدم لتسليم البضائع بسرعة، لذلك يضطر البعض منها لمخالفة القواعد القانونية مثل عدم الالتزام بإشارات وقواعد المرور، كما أن بعضها يسير على الطرق المخصصة للمشاة والبعض الاخر في الطرق المخصصة للسيارات، وهو ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث.

بالرغم من أن كوريا متفوقة على الكثير من دول العالم في عدة مجالات، إلا أن مسألة الدراجات النارية لا تخرج من المستوى المتخلف، لذلك يحتاج الكوريون إلى المزيد من الوعي بهذا الشأن، مع دعم الأنظمة القانونية الصارمة، وفي ظل هذا الوضع، يجري حاليا سن قانون يمنح للدراجات النارية حق السير على الطرق السريعة.

الجدير بالذكر ان هذه المطالبات ظلت موجودة بصورة مستمرة منذ فترة طويلة، لكن المحكمة الدستورية رفضتها، على الرغم من ذلك تزيد مطالبة مستخدمي الدراجات النارية باستمرار، تجدر الاشارة الي ان جميع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسمح للدراجات النارية بالسير في الطرق السريعة، حيث تعتبر كوريا الدولة الوحيدة بين الدول الاعضاء التي لا تسمح بذلك .

يُشار الى انه قبل انعقاد الدورة الأولمبية في كوريا في عام 1988، كانت الدراجات النارية تسير على الطرق السريعة، لكن بمناسبة انعقاد الأولمبياد، توقف ذلك مؤقتا، ثم استمر عدم السماح للدراجات النارية بالسير على الطرق السريعة حتى الآن، تجدر الاشارة الي ان أغلب آراء المواطنين الكوريين تعارض سن قوانين تسمح للدراجات النارية بالسير علي الطرق السريعة اذا يعتبر ذلك خطيرا وقد يكون تهديدا لسلامة السيارات، لكن مستخدمي الدراجات النارية يواصلون المطالبة لكي يستطعوا السير على الطرق المخصصة للسيارات في الشوارع الرئيسية ولن يتخلوا عن ذلك.

يعتبر الكثير ان هذا الامر ليس سهلا نظرا لكثرة الدراجات النارية وبأحجامها المتنوعة، مثلا للدراجات النارية صغيرة الحجم، إذا سارت على الطرق المخصصة للسيارات فقط، فقد تواجه مخاطر مثل الاصطدام بالسيارات، لذلك يجب تجميع الأفكار والآراء فيما بين الجهات المعنية مثل وزارة النقل، ومستخدمي الدراجات النارية وسائقي السيارات معا للتوصل الي حل نهائي وملائم.