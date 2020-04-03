إنتشار ظاهرة مشاهدة الافلام من داخل السيارات في الحدائق العامة

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بسبب نقص المشاهدين، تم إغلاق حوالي ثلث عدد دور السينما في العاصمة سيول وفي كل أرجاء البلاد بصورة مؤقتة . حيث كان عامة الناس خاصة الشباب يفضلون مشاهدة الأفلام مع بعض الأصدقاء، لكن منذ انتشار فيروس كورونا زداد عدد المشاهدين الشباب في الفئة العمرية العشرينيات او اقل الذين يفضلون زيارة دور السينما وحدهم، يرجع السبب في ذلك إلى تأجيل تاريخ افتتاح الفصل الدراسي الربيعي في المدارس والجامعات.

أما الفئات العمرية من الثلاثينيات أو أكثر، فتفضل مشاهدة الأفلام على متن السيارات كانت هذه الطريقة ذات شعبية في كوريا في الماضي، لكن منذ اجتذاب دور السينما لاهتمام المتفرجين بفضل الأجهزة الصوتية والمرئية الحديثة والكراسي الفاخرة، صار الشباب يتدفقون على دور السينما. ولكن بسبب انتشار الفيروس أصبحوا مترددين لزيارة دور السينما، واختاروا مشاهدة الأفلام على متن السيارات في الأماكن المخصصة لذلك ونتيجة لهذا، قامت إدارات الهيئات الإقليمية بتحويل بعض الحدائق العامة إلى دور سينما لكي يستطيع الناس مشاهدة الأفلام في سياراتهم، خاصة أن وقوف السيارات ومشاهدة الأفلام داخلها بالمجان، فقط يحتاج إلى الحجز السريع داخل الموقع، في مثل هذه الأجواء الربيعية الدافئة سيكون ذلك ممتعا.