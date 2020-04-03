تراجع عدد السياح في موسم زهور الكرز بسبب الكرونا

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تعتبر الفترة فيما بين نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل موسما مناسبا للتمتع بمشاهدة زهور أشجار الكرز في مختلف أنحاء البلاد، لكن هذا العام ليس مثل الأعوام السابقة بسبب تفشي فيروس كرونا تسعة عشر، في مثل هذه الفترة من الأعوام السابقة كان الكثير من السياح يتجهون إلى المدن المشهورة بجمال زهور الكرز مما كان يحدث قدرا كبيرا من الازدحام المروري، في هذا السياق قال أحد الكوريين الذين زاروا منطقة "بومون보문" السياحية في مدينة كيونغ جو بمقاطعة شمال كيونغ سانغ إن عددا كبيرا من السياح زاروا هذة المنطقة من أجل مشاهدة الزهور إلا أن المنطقة لم تكن مزدحمة كثيرا بالسيارات بالمقارنة مع الأعوام السابقة.

تُجدر الأشارة الى أن منطقة بومون مشهورة بزراعة أشجار الكرز الكثيرة على جانبي الشوارع خاصة في بركة "بومون" لتعتبر من أهم المعالم الخاصة لزهور الكرز في البلاد حيث كان الكثير من السياح ليس فقط في مدينة كيونغ جو بل من مختلف أنحاء البلاد يتدفقون على المدينة في مواسم الزهور مما كان يسبب ازدحاما مروريا شديدا. وبالرغم من أن الكثير من السيارات مرت بمنطقة " بومون" إلا أنها لم تسبب ازدحاما مروريا شديدا مثل الأعوام السابقة على الأرجح أن يرجع السبب في ذلك إلى رغبة الكوريين في تجنب زيارة الأماكن التي يتجمع فيها الكثير من الناس بسبب تفشي الفيروس، في هذا الاطار يقال إن عددا غير قليل من السياح أوقفوا سياراتهم في مواقف السيارات في منطقة بومون لكن عددا كبير منهم اكتفوا بمشاهدة الزهور بعيونهم فقط وهم داخل سياراتهم.

الجدير بالذكر أن حديقة إكسبو للثقافة العالمية في المدينة التي كانت تستقبل الكثير من الزوار في الأعوام السابقة كانت هادئة، وذكر أحد مواطني كيونغ جو أن المدينة تشهد بعض الازدحام المروري هذه الأيام لكنه خفيف نسبيا، وعلق مركز كيونغ جو للشرطة لافتة تدعو إلى التمتع بالسياحة داخل السيارات للحث على التمتع بمشاهدة زهور الكرز من داخل السيارات، في هذا السياق قال "بارك تشان يونغ 박찬영" مدير المركز إنه يُحث زوار المدينة إلى هذا النوع من السياحة من أجل تقليل الاتصالات بين الناس بقدر الإمكان وهم يتمتعون بالمناظر الطبيعية الجميلة.