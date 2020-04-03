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صرحت مدينة كيم هيه 김해 بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ بأنها بدءت بتنفيذ مشروع "دولمن كو سان دونغ구산동"، أي صرح كو سان دونغ الحجري، الذي يعد أكبر دولمن حجما في البلاد والذي يمثل المادة التذكارية للمقاطعة برقم مائتين وثمانين. كما تنوي البلدية إنفاق واحد فاصل ستة مليار وون حتى نهاية هذا العام على إجراء عملية التفتيش الإضافية وإنشاء حديقة تذكارية خاصة له إلى جانب العمل على الارتقاء به إلى مكانة الآثار التاريخية الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن دولمنكو سان دونغ يبلغ طوله عشرة أمتار وعرضه أربعة فاصل خمسة متر وارتفاعه ثلاثة ونصف متر، بينما يبلغ وزنه ثلاثمائة وخمسين طنا، ليصبح أكبر دولمن في كوريا، قد اكتشف لأول مرة في عام ألفين وسبعة في أثناء عملية تطوير منطقة سكنية في كو سان دونغ، بعد ذلك خصص الدولمن كمادة تذكارية للمقاطعة برقم مائتين وثمانين، والآن يتم الحفاظ عليه من خلال زراعة الأعشاب في محيطه كما تنوي البلدية إجراء عملية تفتيش إضافية من أجل التعرف على صاحب الدولمن الذي لم يتأكد منه عند عملية اكتشافه في عام ألفين وسبعة.

الجدير بالذكر ان البلدية تخطط للارتقاء بمكانته كمادة تاريخية وطنية حسب نتائج العمليات الإضافية، كما تنوي تحويل المنطقة التي يقع فيها الدولمن إلى حديقة تاريخية بمساحة أربعة آلاف وستمائة وستين مترا مربعا، تعتقد البلدية أن الدولمن له قيمة ثقافية وتاريخية كبيرة إلى جانب قربه من المناطق السكنية ولهذا فهي تنوي إنشاء حديقة للدولمن حتى يتعايش فيها التاريخ والثقافة والاستراحة معا.