قرار الحكومة بدفع مليون وون لكل أسرة كدعم مالي طارئ

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قررت الحكومة الكورية توفير دعم مالي طارئ للمواطنين الكوريين من أجل تخفيف معاناتهم بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا الجديد.

ويتطلب تنفيذ هذا القرار إنفاق حوالي 9.1 تريليون وون، أي حوالي 8,5 مليار دولار، وتخطط الحكومة المركزية لتغطية 7.1 تريليون منها من خلال تخصيص الميزانية التكميلية الإضافية الثانية، بينما ستتحمل الحكومات الإقليمية مسؤولية إنفاق التريليوني وون الباقية.

وجاء هذا القرار خلال الجولة الثالثة من الاجتماعات الاقتصادية الطارئة التي عُقدت برئاسة الرئيس "مون جيه إين" يوم الاثنين الماضي. ويقضى القرار بتوفير دعم مالي لكل أسرة من الـ70% الأقل دخلا من الأسر الكورية، أي 14 مليون أسرة.

وستدفع الحكومة بموجب القرار 400 ألف وون للأسرة المكونة من شخص واحد، و600 ألف وون للأسرة المكونة من فردين، و800 ألف وون للأسرة المكونة من 3 أفراد، ومليون وون للأسرة من 4 أفراد، وذلك على شكل كوبونات يمكن استبدالها بسلع أو خدمات، أو عملات إلكترونية.

كما يقضي القرار بأن يتم دفع تلك المبالغ بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة المكونة من فرد واحد مليونين و640 ألف وون، والأسرة من فردين 4 ملايين و490 ألف وون، والأسرة من 3 أفراد 5 ملايين و810 آلاف وون، والأسرة من 4 أفراد 7 ملايين و120 ألف وون.

ويشار إلى أن قرار الحكومة بتوفير دعم مالي طارئ للمواطنين يستهدف تخفيف معاناة الطبقة ذات الدخل المنخفض من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية الناجم عن انتشار فيروس كورونا، وتحفيز الاستهلاك في البلاد.

وفي حقيقة الأمر، تسببت جائحة فيروس كورونا في جمود الاقتصاد العالمي، وهو ما يثير قلقا متزايدا من احتمال مواجهة العالم أزمة اقتصادية بشكل أخطر من الأزمة المالية التي اجتاجت العالم عام 2008.

وفي هذا الصدد، هناك توقعات بأن تسجل الدول المتقدمة الرئيسية معدلات سلبية في نموها الاقتصادي، وبالتالي بدأت تلك الدول في ضخ مبالغ هائلة من الأموال لتحفيز اقتصاداتها.

ومن جابنها، وضعت الحكومية الكورية خطة للتحفيز الاقتصادي من خلال ضخ حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن يبدو أن تلك الخطة لا تكفى لتخفيف المعاناة التي تواجهها الطبقة ذات الدخل المنخفض، وبالتالي صار من الضروري اتخاذ تدابير طارئة لتخفيف معاناتهم.

وتخطط الحكومة لرفع مشروع الميزانية التكميلية الإضافية للبرلمان في أسرع وقت ممكن، بحيث تتم المصادقة عليه فور انتهاء الانتخابات العامة التي ستجري يوم الخامس عشر من أبريل، ومن ثم، يتم دفع الدعم المالي الطارئ في غضون شهر مايو.