كورونا يُظهر اختلاف الضروريات اليومية بين شعوب العالم

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تم إيقاف معظم المتاجر التجارية باستثناء المتاجر التي تبيع الضروريات اليومية والأدوية في معظم الدول الأوربية بسبب انتشار فيروس كورونا 19، ولكن في مدينة نيوترخت الهولندية، يمكن رؤية طوابير طويلة أمام المقهى لشراء الماريجوانا، في الواقع تعتبر الماريجوانا "مادّة مخدّرة" في كوريا الجنوبية ومع ذلك، فإن شراء الماريجوانا في هولندا مباح قانونيا، حيث تسمح الحكومة الهولندية ببيع الماريجوانا في المقاهي.

الجدير بالذكر أن المقاهي في هولندا ليست متاجر لبيع القهوة العادية، لكنها متاجر يمكن فيها شراء وتدخين الماريجوانا، ومع انتشار فيروس كورونا 19 بسرعة في جميع أنحاء أوربا، أمرت الحكومة الهولندية في يوم الخامس عشر من الشهر الماضي بإغلاق جميع المتاجر باستثناء المتاجر التي تبيع الضروريات اليومية، ومع ذلك سرعان ما نقضت الحكومة القرار، وسمحت للمقهى بالعمل بشكل استثنائي، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأشخاص الذين سمعوا عن تعليق الأعمال توافدوا إلى المقهى وخلقوا سوقًا سوداء للماريجوانا.

يذكر أن بلجيكا هي الدولة التي لديها أعلى استهلاك للبطاطس المقلية للفرد بين الدول الأوربية فالمتاجر التي تبيع البطاطس المقلية مسموح لها بالعمل بشكل استثنائي بالرغم من أن الحكومة البلجيكية أوصت معظم المتاجر بإغلاقها للحد من انتشار فيروس كورونا، ووفقًا لمقال حديث في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، يفخر البلجيكيون بأن البطاطس المقلية البلجيكية هي الأفضل في العالم، لذا فإن إغلاق متجر للبطاطس المقلية يشبه إغلاق روح البلاد ومن أجل تقليل الاكتئاب لدى الشعب البلجيكي، تسمح الحكومة هناك للمحلات التي تبيع البطاطس المقلية بمواصلة أعمالها ومع ذلك، عندما يصطف العملاء أمام متجر البطاطس المقلية، فإنهم يقفون لتوسيع الفجوة بين الناس، ويحثونهم على عدم البقاء لفترة طويلة عند الطلب.

في فرنسا ايضا يتم إغلاق معظم المحلات التجارية، لكن الحكومة الفرنسية تسمح لأكثر من 40 نوعا من الصناعات بمواصلة الأعمال حاليا، وفي مقدمتها متاجر النبيذ، من المعروف ان فرنسا والنبيذ ترتبط ارتباطًا وثيقًا ، وهذا يوضح الشيء الأكثر قيمة لكل ثقافة في حالات الأزمات، تجدر الاشارة الي ان الدول الأوربية مجاورة لبعضها البعض لكن العناصر التي يعتقد المواطنون أنها ضرورية لحياتهم مختلفة تماما حسب كل دولة.

كما توجد في كوريا اشياء لايمكن للكوريون التخلي عنها هى الأرز والكيمتشي، كما إن الكوريين يستمتعون بتناول الطعام والشراب معًا، والاستمتاع بالقهوة يوميًا بعد تناول الوجبات، لكى يمتنع الكوريون عن زيارة المطاعم بصورة مؤقتة لأن تناول الطعام معا يزيد من خطر العدوى الفيروسية أكثر، سمح في كوريا بفتح المتاجرالصغيرة التي تعمل على مدار 24 ساعة لأنه في هذه المتاجر الصغيرة يمكن للكوريين شراء كل ما يحلو لهم، مثل الأرز، والكيمتشي، والقهوة، وغيرها.