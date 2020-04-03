تحديد التاسع من ابريل كموعد لبدء الفصول الدراسية عبر الإنترنت

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صرحت الحكومة الكورية أنها ستبدأ العام الدراسي الجديد في 9 أبريل بفصول عبر الإنترنت لتلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية بصورة تدريجية، ووفقًا لوزارة التعليم، سيتم تقديم دروس عبر الإنترنت في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع أنحاء البلاد ابتداء من يوم التاسع من أبريل، وذلك بعد تأجيل الموعد مرارا بسبب انتشار فيروس كورونا، وحسب المعلومات المتوفرة فإنه من غير المؤكد متى سيتمكن التلاميذ من الذهاب إلى المدارس بسبب الارتفاع المستمر في الإصابات، اما بالنسبة لرياض الأطفال، سيتم تأجيل الافتتاح إلى أجل غير مسمى.

يذكر أن هناك مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان السلطات التعليمية إعداد البنية التحتية التقنية اللازمة للدروس عن بعد عبر الإنترنت بشكل كامل، فمن المعروف أن كوريا الجنوبية لديها نسبة استعمال عالية للإنترنت على مستوى العالم، لكن سيكون هناك بالتأكيد طلاب غير مستعدين لأخذ دروس عبر الإنترنت، حتى لو كان لدى الطلاب أجهزة كمبيوتر أو أجهزة كمبيوتر محمولة في منازلهم، فسوف يحتاج طلاب المدارس الابتدائية إلى المساعدة من آبائهم لتلقي دروس عبر الإنترنت، لذلك من المتوقع أن يكون من الصعب إجراء فصول على الإنترنت لأن استخدام الكمبيوتر غير مألوف لطلاب الصف الأول أو الثاني من المدارس الابتدائية.

يذكر ان معظم المدارس الابتدائية في الولايات المتحدة الامريكية بدات بالفعل تقديم دروسًا عبر الإنترنت بشكل جدي، حسب ما ورد فإن معظم الطلاب في المدارس الابتدائية ليسوا على دراية باستخدام الإنترنت، ولذا يجب على الآباء الاستمرار في تقديم المساعدة من بداية الدرس حتى نهايته، لذلك من المتوقع ان يكون هناك الكثير من الارتباك في كل مدرسة حيث انها المرة الاولي على الإطلاق لاستبدال الفصول العادية بفصول عبر الإنترنت.