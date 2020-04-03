الغاء مهرجان تفتح ازهار الكرز وذلك لاول مره منذ 57 عام

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في مثل هذا الوقت من كل عام تحتفل معظم المدن في جميع أنحاء البلاد بمهرجان تفتح أزهار الكرز ولكن في هذا العام تم إلغاء مهرجانات أزهار الكرز أو الاحتفالات ذات الصلة بسبب فيروس كورونا، في هذا السياق قالت مدينة "تشانغ وون" بإقليم "كيونغ سانغ" الجنوبي إنها ألغت مهرجان "كون هانغ جيه" الربيعي لهذا العام، الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم 27 مارس في مدينة "جين هيه" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، ويعد هذا أول إلغاء لأكبر الفعاليات الربيعية الخارجية في كوريا الجنوبية في تاريخه الذي استمر 57 عامًا، على الرغم من منع زيارة أماكن أزهار الكرز في المدينة، إلا أن بعض المناطق المجاورة لا تزال مزدحمة بالسياح والسبب في ذلك، يرجع إلى أنه مع استمرار حملة التباعد الاجتماعي لأكثر من شهر، بدأ المواطنون الذين لم يتغلبوا على ضيقهم بالخروج.

وبالإضافة إلى ذلك، يأتي الكثير من السياح إلى جين هيه للاستمتاع بمشاهدة أزهار الكرز على الرغم من أن الحكومة توصي بالمشاركة في التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، في هذا الوقت الذي تتفتح فيه أزهار الكرز، عادة ينشغل المسؤولون في مدينة تشانغوون بجذب المزيد من السياح، ولكن على العكس من ذلك فإنهم مشغولون حاليا بمنع السياح من القدوم إلى المنطقة التي لم تشهد حتى الآن أي مريض مؤكد بفيروس كورونا.

علاوة على ذلك، كما تم إلغاء مهرجان أزهار الكرز الذي يقام سنويًّا في منطقة "يوئيدو" ومنطقة بحيرة "سوك تشون" بالعاصمة سيول، لكن يمكن للمواطنون الاستمتاع بأزهار الكرز في أي حديقة أو شارع بالقرب من المنزل، من أجل القضاء على فيروس كورونا، من الضروري لجميع المواطنين المشاركة بنشاط في حملة التباعد الاجتماعي هذا العام.