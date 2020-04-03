وزارة الثقافة والرياضة الكورية تنظم فعالية الالتزام الذكي بالتباعد الاجتماعي

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تحث الحكومة الكورية المواطنين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا وفي هذا السياق يتم تنفيذ فعالية تسمح لهم بتقديم الكتب بالمجان على مدار شهر واحد، وصرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بأنها تنظم مع الاتحاد الكوري لتنمية صناعة ثقافة النشر فعالية "الالتزام الذكي بالتباعد الاجتماعي مع الكتب" من خلال تقديم الكتب الإلكترونية وكتب الأوديو والكتب العادية إلى المواطنين خلال شهر أبريل الجاري، ويمكن لأولئك الذين يواجهون صعوبات في زيارة المكتبات بأنفسهم خلال هذه الفترة الحصول على الكتب الإلكترونية وكتب الأوديو حيث افتتحت الوزارة والاتحاد بالتعاون مع شركة كيوبو لبيع الكتب موقعا خاصا عبر الإنترت على مدار شهر واحد حيث سيتم تقديم نسختين من الكتب الالكترونية أو كتب الاوديو إلى كل فرد بالمجان وإذا استنفد استخدام الثمان مائة ألف نسخة التي تم إعدادها، فسوف تختتم الفعالية بشكل مبكر.

وعبر المكتبة الالكترونية التابعة لشركة كيوبو يمكن استخدام حوالي سبعة وأربعين ألف نوع من الكتب الاكترونية وكتب الأوديو باستخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، كما يتم تقديم قائمة من الكتب التي أعدها الاتحاد الكوري لتنمية صناعة ثقافة النشر، وتقديم هدايا من الكتب الورقية إلى الآخرين دون الاتصال بشبكة الانترنت، حتى يوم العاشر من هذا الشهر، و من المنتظر أن يتم جمع خمس مائة شخص يوميا على أساس أسبقية الطلبات من أجل دعم خمسة آلاف نسخة بالمجان، ويمكن اختيار الكتب المهداة من بين أربعة وثمانين نوعا منها في سبعة مجالات اختارتها لجنة تقاسم الكتب التابع للاتحاد الكوري، ويجب على الراغبين في الاستفادة من هذه الفعالية الاتصال بموقع "نوري" للاتحاد عبر الإنترنت وترك عبارات تشجيع للمعارف أو الأصدقاء أو أفراد الأسر الذين يريدون إهداء الكتب لهم، وسوف يتم توصيل عبارات التشجيع هذه والكتب المهداة إلى بيوت متلقي الهدايا.

في هذا الاطار قال مسؤول في الوزارة الكورية إن قراءة الكتب من أفضل الأنشطة الثقافية التي يمكننا القيام بها في ظل صعوبة القيام بأنشطة خارج البيوت نتيجة لكورونا تسعة عشر، وأعرب عن أمله في أن تتيح فعالية الالتزام الذكي بالتباعد الاجتماعي مع الكتب فرصة للمواطنين للمشاركة في الفعالية والاستمتاع بالقراءة في آن واحد.