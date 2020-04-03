ازدياد قيمة المصلحة العامة للغابات للمواطن الكوري

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تبين أن قيمة المصلحة العامة لغابات الاشجار في البلاد بلغت مائتين وواحدا وعشرين تريليون وون، لتوفر ميزتها قيمة أربعة ملايين ومائتين وثمانين ألف وون إلى كل فرد من المواطنين سنويا، وصرح المعهد الوطني لغابات الأشجار التابع لهيئة الغابات الكورية بأن قيمة المصلحة العامة للغابات الكورية بلغت مائتين وواحدا وعشرين تريليون وون في عام ألفين وثمانية عشر.

وقد زادت هذه القيمة بخمسة وتسعين تريليون وون مقارنة مع عام ألفين وأربعة عشر لتمثل اثني عشر بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الذي يبلغ ألفا وثمانمائة وثلاثة وتسعين تريليون وون، وتتكون القيمة من خمسة وسبعين تريليونا وستمائة مليار وون من وظيفة امتصاص وتخزين غازات الاحتباس الحراري، وثمانية وعشرين تريليونا وأربعمائة مليار وون من وظيفة تقديم مناظر الغابات، كما تتكون من ثلاثة وعشرين تريليونا وخمسمائة مليار وون من وظيفة منع تآكل التربة وثمانية عشر تريليونا وأربعمائة مليار وون من وظيفة استجمام الغابات بالإضافة إلى ذلك، تتكون من وظيفة تنقية الغابات ووظيفة إنتاج الأوكسجين ووظيفة الحفاظ على التنوع البيولوجي وغيرها.

في هذا السياق قال "جون بوم كوان" رئيس هيئة الغابات إن وظيفة المصلحة العامة للغابات عبارة عن هدية تقدمها لنا الغابات التي تزرعها الهيئة بالتعاون مع المواطنين، مؤكدا على أن الهيئة ستعمل باستمرار على إضفاء المزيد من القيمة إلى الغابات الكورية من خلال بناء حلقة حميدة لمصادر الغابات.