تغييرات في انظمة عمل الشركات الكورية بسبب فيروس كورونا

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تبين أن تفشي فيروس كورونا تسعة عشر أسفر عن حدوث عدد من التغييرات في الشركات الكورية بما فيها تغيير أساليب العمل وانخفاض الأجور، في هذا الصدد أجرى تطبيق "ريممبر كوميونوتي 리멤버커뮤니티" للتواصل بين موظفي الشركات استبيانا للرأي حول آثار كورونا تسعة عشر في الشركات على ألف مستخدم له وحول أهم التغييرات بعد أزمة كورونا، اختار ثلاثة وخمسون بالمائة منهم تغيير أساليب العمل، بما فيها العمل في البيوت والعمل المرن، كما اختار خمسة عشر بالمائة منهم انخفاض الأجور والمكافآت. بينما اختار تسعة بالمائة منهم الخلافات في الشركات بسبب عدم رضاء موظفيها، بينما اختار ثمانية بالمائة منهم إعادة الهيكلة وتعديل التنظيم، أما ثمانية وعشرون بالمائة منهم فقد قالوا بعدم حدوث أي تغيير.

اما حول صعوبات العمل الناتجة عن الفيروس اختار أربعة وخمسون بالمائة منهم انخفاض نتائج العمل بسبب تقلص الأنشطة في الخارج بينما اختار ثلاثة وخمسون بالمائة منهم الاضطرابات الناتجة عن تعديل الخطط القائمة، بينما اختار ستة وعشرون بالمائة منهم زيادة عدم الفاعلية بسبب صعوبة الاتصالات.