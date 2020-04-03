عودة إيه بينك بإصدار ألبومها المصغر التاسع

ياسر غنايم: كوريا الجميلة التي أعشقها وأحبها
2020-04-03
#أخبار الساحة الفنية l 2020-04-07
صرحت شركة "بلاي إم" الترفيهية بأن فرقة "إيه بينك" النسائية ستعود للساحة الغنائية بالكشف عن ألبومها المصغر التاسع بعنوان "انظر" يوم الثالث عشر من أبريل الجاري.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم الفرقة بإصدار ألبوم بعضواتها الست بشكل كامل منذ أن أصدرت ألبومها المصغر الثامن بعنوان "بالمائة" في شهر يناير من العام الماضي.
وستحتفل فرقة "إيه بينك" بذكرى إنشائها التاسعة هذا الشهر، حيث بدأت نشاطها الغنائي في عام 2011.
2020-04-03
2020-04-03
2020-04-03
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