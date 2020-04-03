ألبوم ياباني جديد لفرقة سفنتين يتصدر قوائم الموسيقى في اليابان

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تصدر الألبوم المنفرد الياباني الثاني الجديد لفرقة "سفنتين" الشبابية الكورية بعنوان "زهرة ساقطة" قائمة "أوريكون" الموسيقية اليابانية للألبومات المنفردة من أبريل الجاري، حيث تجاوز حجم مبيعات هذا الألبوم 230 ألف وحدة خلال يوم واحد من إصداره يوم الأول من شهر أبريل الجاري.

وقالت شركة "بلاديس" الترفيهية إن ألبوم فرقة "سفنتين" الياباني الجديد قد احتل أيضا المركز الأول من حيث حجم المبيعات عبر متاجر شركتي "إيتش إم في" و"تاور" اليابانيتين للألبومات على الإنترنت.