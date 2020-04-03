عدد مشاهدي الأفلام في كوريا يسجل أقل مستوياته على الإطلاق بسبب كورونا

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سجل عدد مشاهدي الأفلام في كوريا الجنوبية أقل مستوياته على الإطلاق بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وطبقا لما ذكرته لجنة تنمية الأفلام الكورية يوم السادس من أبريل الجاري، بلغ عدد مشاهدي الأفلام خلال يومي الرابع والخامس من أبريل، أي نهاية الأسبوع، 80 ألفا و180 شخصا، مسجلا بذلك انخفاضا مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.

ويرجع السبب في انخفاض عدد مشاهدي الأفلام إلى إغلاق عدد من دور السينما خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد، وعدم وجود أفلام تحظى بإقبال جيد من بين الأفلام المعروضة حاليا.