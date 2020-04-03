جيه جون / يوسانغا / هواتشوساغوري





لا يفصل بين يومي الـ"هانشيك" والـ"تشونغ ميونغ" في التقويم القمري الكوري التقليدي إلا فترة قليلة. ويوم الـ"هانشيك" يقع بعد 105 يوم من الـ"دونغ-جي"، أي أنه يوافق الخامس من أبريل في التقويم الشمسي. أما الـ"تشونغ-ميونغ"، وهو خامس الأيام الموسمية الأربعة وعشرين، فيطلق عليه هذا الاسم لأن الجو يصفو ويصبح أكثر دفئًا في هذا الوقت من العام. ويوافق الرابع من أبريل هذا العام يوم "تشونغ ميونغ"، وفي اليوم الذي يليه مباشرة يأتي موعد "هانشيك". وغالبًا ما يكون اليومان متقاربان للغاية، وأحيانًا يحلان في اليوم نفسه. ولذلك، فهناك مقولة تقول "سواء مُت في يوم هانشيك أو في يوم تشونغ ميونغ فلا فارق". لكن، لماذا تتحدث المقولة عن الموت وهي تذكر يومين من الأيام الموسمية المهمة؟ ربما تتعلق الإجابة بأصل الهانشيك. ففي الصين القديمة، كان هناك تابع مخلص لأحد الأمراء، ولم يرد له الأمير الجميل، بل على العكس، تخلص منه فور أن اعتلى العرش. شعر التابع المخلص بإحباط شديد، فهجر العالم ولجأ لمكان في عمق الجبل، أدرك الملك الجديد خطأه، وحاول أن يقنع تابعه القديم بالعودة إليه مرة أخرى للعمل في بلاطه دون جدوى. لم يستطع الملك أن يصرف تفكيره عن استعادة تابعه القديم، فأشعل النار في الجبل كي يجبره على الخروج، لكن التابع الذي كانت الخيانة قد أعيته رفض أن يخرج رغم ذلك، فتوفي إثر الحريق دون أن يتخلى عن موقفه. وفي ذكرى موت ذلك الرجل الوفي المغدور، كان الناس يعبرون عن احترامهم له وأسفهم على موته بالامتناع عن إشعال النار في ذلك اليوم من كل عام، والاكتفاء بتناول الأطعمة الباردة، وكانت هذه بداية تقليد يوم الهانشيك، الذي يعني حرفيًا "تناول الطعام البارد". ومن التقاليد الكورية التقليدية، عقد المراسم الجنائزية لأسلافهم في يوم هانشيك.

تبدأ الأغنية هكذا: "أزور قبر حبيبي في اليوم 105 بعد يوم دونغ-جي عندما تهب الرياح الشرقية"، وهو ما يعد إشارة ليوم هانشيك. ولم يكن يُسمح للأرامل في عصر جوسون بالزواج مجددًا، وكان يجب عليهن عيش ما تبقى من أيامهن بتواضع وهدوء تحت مراقبة أهل الزوج المتوفى. وفي الأغنية، تتحسر الزوجة على حظها إذ توجب عليها قضاء اليوم الربيعي الجميل في زيارة قبر زوجها. لكن أغلب الكوريين يتخذون من زيارة قبور أجدادهم فرصة للاستمتاع بالنزهات الربيعية الدافئة. ومن الأغاني التي تصف جمال الطبيعة في هذا الوقت من العام أغنية "يوسانغا 유산가"، وهي من أغاني مقاطعة كيونغي الشعبية. يقول مقطع من الأغنية:

الزهور متفتحة عن آخرها، وهي تملأ القلعة بالمناظر الخلابة

أيها الأصدقاء، إنه الوقت المناسب للترحال حول البلاد

فلتمسك بعصا من الخيزران، وضع نعلًا من القش

الزهور الحمراء والأشجار الخضراء تغطي جبالًا بأكملها

لتستعرض ألوان الربيع التي لا تزورنا إلا مرة واحدة كل عام.

من ضمن التقاليد التراثية المتعلقة بيوم الهانشيك، الدوران حول شعلة نار حديثة الإشعال. فلم يكن الناس في العصور القديمة يعتمدون على الكهرباء أو الغاز مثلنا، ولذلك، كان إبقاء النار مشتعلة مهمة من أهم المهام الموكلة إلى النساء الكوريات قديمًا. كان الناس يرون أن النار والحياة يتساويان، ولذلك، فإبقاء اللهب مشتعلًا كان يذكرهم بالبقاء على قيد الحياة. وفي وقت الهانشيك، كانت الحكومة تشرف على صنع جمرات مشتعلة من غصون أشجار الصفصاف وتوزيعها على الوكالات الحكومية والقضاة المحليين، الذين كانوا يوزعونها بدورهم على العامة. ويقول البعض إن الكوريين يأكلون الأطعمة الباردة في يوم الهانشيك لأنه كان الوقت الذي يفصل بين انطفاء الجمرة القديمة وتسلم الجمرة الجديدة من الحكومة. وهناك مقولة قديمة تقول: حتى العصا الجافة تنبت أوراق خضراء جديدة في يوم تشونغ ميونغ، وهو ما يدل على وفرة الطاقة والخصوبة في ذلك الوقت من العام.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "جيه جون 제전" بصوت "تشويه أون-هو 최은호".

- أغنية "يوسانغا 유산가" بصوت "كيم يونغ-أوو 김용우" وعزف "غوون أوه جون 권오준" على البيانو.

- "هواتشوساغوري 화초사거리" بصوت "صُنغ تشانغ سون 성창순"، و"جون جونغ-مين 전정민".