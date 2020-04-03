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'"أنا أقول هذا فقط لأنني أحبك. هل تعرفين الفتاة التي تُدعى أون-بي 은비؟ إنها ليست فتاة جيدة! هل تعرفين أن ابنتك جو-ها ترافقها كثيرا؟". "إنها المرة الأولى التي أسمع فيها عن هذا الأمر، لذلك لا أستطيع أن أجيبك الآن. يجب أن أتحدث مع جو-ها أولًا"'.









كان السبب الذي دفع أم "هيون-صُنغ" لتحذير أم "جو-ها" من صديقة ابنتها هو الحادثة التالية. كان "هيونغ-صُنغ" قد استغل عدم انتباه "أون-بي" ليلتقط بعض الصور لساقيها وما شابه خلسة، لكن "جو-ها" سجلت ما فعله على هاتفها الجوال. تم إبلاغ المدرسة بما حدث بوصفه تحرش جنسي. وطبقًا لأم الفتى "هيون-صُنغ"، فالأمر كله كان مجرد مزحة، لكن "جو-ها" و"أون-بي" خططتا للأمر كله كي تتسببا بمشكلة للفتى. وكانت تريد من "جو-ها" أن تشهد أمام مجلس إدارة المدرسة لصالح ابنها.









'قالت جو-ها: "هل تريدينني أن أكذب حتى يتهرب هيون-صُنغ من فعلته؟"، قالت أمها: "لا، بل أطلب منك أن تكوني صريحة معي، وأن تخبريني بكل شيء حتى أستطيع حمايتك"، قالت: "لقد أخبرتك بالحقيقة بالفعل. لقد وضع هاتفه عامدًا تحت تنورة أون-بي، ثم صور"، قالت: "هل أنتِ واثقة أن الفتيان فعلوا هذا متعمدين؟ هل أنتِ متأكدة أنه كان بهدف التحرش الجنسي؟ وليس مجرد مزحة؟ تعرفين أن الفتيان حمقى، على الأغلب لم يكونوا يعرفون ما يفعلونه. ربما فعلوا هذا ليشعروا أنهم كبارًا". أردتُ أن أسألها إن كانت قد خططت للأمر كله، لكنني لم أستطع أن أدفع نفسي لفعل هذا. قلت: "لقد واعدت أون-بي أذكى صبي في صفها، ثم تركته حين بدأت درجاته الدراسية تتدهور، صحيح؟". قالت جو-ها: "هؤلاء الفتيان يتحرشون بالفتيات بشكل مستمر، دائمًا ما يتظاهرون بأنهم يلتقطون صورًا لأنفسهم بينما يوجهوا الكاميرا لسيقان الفتيات وصدورهم، لقد فعلوا هذا معي أنا شخصيًا أكثر من مرة، هل تعرفين كم يجعلني هذا أشعر بالتقزز؟" سألتُها: "ألهذا صورتهم؟ هل خدعتهم إذن؟" قالت جو-ها: "كلكم متشابهون". قلت: "لا، أنا لست كذلك، أنا لا أشبههم. أنتِ لا تعرفين ما شهدته وما تعلمته أثناء نموي. لقد حضرت معسكرات التعليم الجنسي منذ أن كنت في مثل سنك. ألم تسمعي كيف بدأت نادٍ قراءة نسوي عندما كنت في الجامعة؟". قالت: "نعم، قبل 20 عامًا. أما الآن، فلقد أصبحتِ شخصًا يخبرني أن هؤلاء الفتيان لم يعنوا ما فعلوا، تطلبين مني أن أتفهم، تقولين إنهم مجرد فتيان يمزحون. أماه! أرجوكِ! تابعي مرور الزمن". لقد مر 20 عامًا بالفعل. ترى ما الذي حل بي خلال تلك الأعوام العشرين؟'.









الكاتبة "جو نام-جو 조남주":

وُلدت الكاتبة كاتبة "جو نام-جو 조남주" في نوفمبر عام 1978. فازت بجائزة الرواية في الدورة السابعة عشرة من مهرجان "مونهاك دونغنيه" عام 2011، وبجائزة الدورة الثانية من مهرجان هوانغسان لأدب الشباب عام 2016، وغيرها من الجوائز الأدبية. من أشهر أعمالها قصة "كيم جي-يونغ من مواليد عام 82".