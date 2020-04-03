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كان لا يزال صبيًا صغيرًا في ذلك الوقت، وقد استيقظ في الصباح الباكر ليقضي حاجته، لكنه لم يستطع أن يجد القارورة التي كانت قد خصصت لذلك في المنزل الفقير. كانت والدته تعتقد أن أي كسر أو شرخ يصيب القارورة المخصصة لقضاء الحاجة في مطلع العام القمري الجديد هو فأل سيء وأمر كفيل بجلب الحظ السيء لأهل البيت، ولذلك كانت تغلفها بالأوراق وتخفيها بكل حرص في المطبخ بعيدًا عن أي خطر حتى مطلع أول بدرٍ كامل في العام الجديد. ولذلك، لم يجد الصبي حلًا سوى أن يدس قدميه في خفيّ والده الكبيرين ويخرج لاستخدام الحمام المشترك في ساحة المنزل الخارجية.









'مشيت بجوار جرار الكيمتشي الفخارية الضخمة المدفونة في الثلج. في ذلك الوقت، داست قدمي على شيء قاسٍ تحت الحصيرة المصنوعة من القش التي كانت مدفونة تحت الثلج. عندما دُست على طرف ذلك الشيء، قفز في الهواء قبل أن يستقر على الأرض على جانبه. كان ذلك الشيء الذي برز من مخبأه تحت الثلوج هو مطرقة من النوع الذي يستخدم في مواقع البناء، كان رأسه المعدني طويلًا بطرف مدبب لتسهيل إزالة المسامير. لكن عندما سقطت المطرقة، سقطت على جرة لم تكن قد دُفنت في الثلج بل تُركت في الخارج. كُسر غطاء الجرة إثر اصطدامه بالمطرقة الثقيلة، وظهر شرخ كبير في جسم الجرة نفسها. ورغم الشرخ الذي ظهر واضحًا في الجرة، لم يبدُ أنها ستتحطم تمامًا في أي وقت قريب. لكن رائحة الكيمتشي القوية كانت تخرج من الشرخ. لم يكن هناك أي طريقة لإصلاح الأمر. يا إلهي، ما الذي حدث؟'









#من شريط مقابلة البروفيسور "بانغ مين-هو" أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية

كان يعيش حياة صبي تقليدي، يتبع القواعد ويعيش داخل إطار القواعد المعمول بها. لم يكن يفعل أي شيء ممنوع، ولم يكن يتعدى الحدود الموضوعة له. لكن في ذلك اليوم شعر أن حياته الهادئة المسالمة قد تحطمت حين كسر الجرة عن طريق الخطأ. لا بد أن تلك الحادثة شكلت صدمة نفسية كبيرة له. فقد شعر الفتى حينها أنه خطأ لا يمكن إصلاحه أو الرجوع فيه بأي حال. ظن أن حياته قد دُمرت إلى الأبد، أنه لا يُمكن أن يتم إنقاذه من تبعات ما حدث. ولذلك، فإن ذلك المقطع الذي يصف تصرفات الفتى الغريبة التي تعد نقيض ما كان عليه من قبل يشير إلى ما شعر به من يأس وقلة حيلة وضياع.









'أخيرًا، رأيتُ جرة فخارية كبيرة مكسورة إلى نصفين. لم يكن هناك بدّ، اتجهت إلى الجرة المكسورة وأعددت نفسي لقضاء حاجتي، لكنني فجأة وجدت أذناي تحمرّان، ونوبة سعال قد استولت عليّ، عندما استطعت التوقف عن السعال، وجدت أن شفتاي ترتجفان كطفل على وشك البكاء. لكن لماذا أجد نفسي راغبًا في البكاء في مثل ذلك الموقف؟'.









الكاتب "كيم سو-جين 김소진":

وُلد الكاتب ""كيم سو-جين 김소진" في 3 ديسمبر عام 1963 في مدينة "تشولوون" بمقاطعة "كانغ وون"، وتوفي في 22 أبريل عام 1997. نشر أول أعماله الأدبية عام 1991، في جريدة "كيونغ هيانغ" بعنوان "صيد الفئران"، ومن أشهر أعماله قصة "لص الدراجة" التي نشرت عام 1996.