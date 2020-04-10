أونغ هيه يا / صودو أريرانغ / مونغمبو تاريونغ





بدأ فصل الربيع، ومعه أنبتت براعم الشعير الخضراء في المناطق الجنوبية. وهذه البراعم الصغيرة قد عانت من شتاء طويل قاسٍ، وأتيح لها أخيرًا أن تنتعش وتزهر في الجو الدافئ الجميل. وفي الماضي، لم يكن الطعام متوفرًا كما هو الآن، ولا بد أن الناس كانوا يشعرون بالسعادة والفخر لمرأى هذه البراعم الخضراء الصغيرة التي تعدهم بمستقبل وافر. وهناك أغنية خاصة اعتاد أهل مقاطعة كيونغ-سانغ غناءها أثناء حصاد الشعير. وهي أغنية "أونغ هيه يا 옹헤야". وكان المزارعون الكوريون يستخدمون أداة تُدعى "دوريكّيه 도리깨"، وهو مدرس زراعي يُستخدم لفصل الحبوب عن قشورها. وكانت هذه الأداة الزراعية تتكون من عودين أو ثلاثة مصنوعة من الخشب تتصل بعصا طويلة. وكان المزارعون يلوحون بها في دوائر كبيرة لمعالجة الشعير الموضوع على الأرض. وأغنية "أونغ هيه يا 옹헤야" هي أغنية بطيئة للغاية، وهو ليس أمرًا غريبًا، فدرس الحبوب هو أمر مرهق للغاية ويتطلب الكثير من الجهد. لكن إيقاعات الأغنية أصبحت أكثر سرعة وحيوية ومرحًا حين استغلها المطربون بعد ذلك في عروضهم. وقد تجاوزت أغنية أونغ هيه يا كونها مجرد أغنية تغنى أثناء العمل من مقاطعة كيونغ-سانغ وأصبحت مصدرًا للإلهام لأغنيات أخرى. وأول مقطوعاتنا اليوم هي مقطوعة "أونغ هيه يا" بعزف رباعي على الكاياغم. المقطوعة من تلحين "ليم جون-هي 임준희"، وأداء أنسامل كيونغي للكاياغم.

كانت الأغاني الشعبية في الماضي مصدرًا للراحة والسرور بالنسبة إلى العامة، الذين كانوا يغنونها أثناء العمل والاستمتاع بأوقاتهم. وفي أيامنا هذه، شهدت الأغاني الشعبية العديد من عمليات إعادة الإنتاج في عدة صور موسيقية متنوعة، مثل البوب، والجاز، وحتى موسيقى الأوركسترا. ومقطوعتنا التالية هي "صودو أريرانغ 서도아리랑" بالعزف على آلة "كوأوم تشوديه 고음저대"، وهي النسخة الكورية الشمالية من الآلة النفخية الكورية التقليدية "ديغم". وأغنية "صودو أريرانغ 서도아리랑" تعود إلى منطقة "بيونغ أن" على الساحل الشمالي الغربي في كوريا، وهي أسرع إيقاعًا من أغنية "أريرانغ" لمنطقة كيونغي، كما أنها تستعرض عددًا من الأماكن الجغرافية لكوريا الشمالية. لكن لحن الأغنيتين متشابه رغم ذلك. وقد تك تطوير آلة "كوأوم تشوديه 고음저대" في كوريا الشمالية في الخمسينيات من القرن الماضي كجزء من مشروع أشرفت عليه كوريا الشمالية لتطوير الآلات الموسيقية التراثية. حيث انقسمت آلة "ديغم" إلى "كو أوم 고음"، و"جونغ أوم 중음"، و"تشو أوم 저음"، وهي كلمات تشير إلى النغمات العالية، والمتوسطة، والمنخفضة. كما تحولت الـ"هيغم" إلى "ديه هيغم 대해금"، و"جونغ هيغم 중해금"، و"سو هيغم 소해금"، وهو تصنيف حسب الحجم: كبير، ومتوسط، وصغير. وهذه التصنيفات الدقيقة جعلت عملية إصدار الأصوات المتنوعة من الآلة حسب المطلوب أمرًا أكثر سهولة، كما جعلت الفارق واضحًا بين الموسيقى التراثية الكورية الشمالية والجنوبية. وسوف نستمع الآن إلى "صودو أريرانغ 서도아리랑" بعزف "ري سوك-إيم 리숙임" على آلة الـ"كوأوم تشوديه 고음저대" أداء فرقة "غم كانغ سانغا كِكدان 금강산가극단".

تشتهر فرقة الكيبوب "بي تي إس" بأنها تعرض قصص أعضائها الخاصة من خلال الموسيقى، وتتواصل مع الجماهير العالمية في كل مكان، وتُدخل عناصر ثقافية كورية في أغانيها. ولطالما فعل أعضاء فرق الشارع الراقصة، مثل فرقة "بي بويز B-boys" الأمر نفسه من خلال فنهم. و"الكوري الطائر" هو عنوان ألبوم نُشر في عام 2007، وهو يستعرض عددًا من الأغاني الشعبية التي أنتجت من أجل أن تناسب العروض الراقصة في الشارع. وقد استخدمت الآلات الكورية التقليدية مثل البيري، والديغم، والهيغم، والسوغم بالإضافة إلى الآلات الغربية مثل الطبول أو الغيتار، لإضفاء طابع حيوي على الأغاني. وقد أثار أعضاء فرقة "بي بويز" ردود فعل هائلة من جماهير الشباب من خلال الرقص على أنغام ألبوماتهم الحيوية.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "أونغ هيه يا 옹헤야" بعزف رباعي على الكاياغم. المقطوعة من تلحين "ليم جون-هي 임준희"، وأداء أنسامل كيونغي للكاياغم.

- "صودو أريرانغ 서도아리랑" بعزف "ري سوك-إيم 리숙임" على آلة الـ"كوأوم تشوديه 고음저대" أداء فرقة "غم كانغ سانغا كِكدان 금강산가극단".

- أغنية " مونغمبو تاريونغ 몽금포타령" من ألبومهم أداء "جين صُنغ-سو 진성수" وآخرين.