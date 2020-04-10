الدكتورة هبة محمد: درستُ اللغة الكورية بناء على قرار منطقي





الدكتورة/ هبة محمد كانت ضمن طالبات أول دفعة تعلمت اللغة الكورية في مصر، ثم حصلت على الماجستير في اللغة الكورية من جامعة "يون سيه" الكورية في عام 2013، وبعدها حصلت على درجة الدكتوراه في عام 2018، وتقول إنه لم يكن لديها أي علاقة باللغة الكورية قبل أن تبدأ في دراستها للغة الكورية في جامعة "عين شمس" المصرية، وكان قرارها بدراسة اللغة الكورية قائما على أساس منطقي تماما، حيث اعتقدت أن دراسة لغة أجنبية سيزيد من فرصها في سوق العمل، وكانت اللغة الكورية هي أجدّ لغة من بين تلك اللغات الأجنبية.

وتشرح الدكتورة "هبة" عن أطروحتها في الدكتوراه التي تدور حول أسلوب الطلب في اللغة الكورية ومقارنته مع اللغة العربية. كما تقدم نصائح لطلاب اللغة الكورية للوصول إلى مستوى عال، من بينها ممارسة اللغة بشكل دائم ويومي، وتصحيح طريقة النطق، وبذل مجهود مستمر في التعلم حتى ولو لفترة بسيطة يوميا.

وتحكي الدكتورة "هبة" أيضا عن تجربتها في مجال الترجمة الطبية في كوريا والعديد من المواقف التي تعرضت لها، وتقارن بين حياتها في كوريا وحياتها في مصر، خاصة وأنها في أسرة دولية في كوريا، وخططها المستقبلية التي تشمل استكمال الدراسة في مجال الترجمة من أجل إتقانها أكثر.

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