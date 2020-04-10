العربية تشيد بسياسة الوقاية الكورية من كورونا-19

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قالت قناة "العربية" السعودية إن كوريا الجنوبية هي الدولة الوحيدة التي نجحت في الوقاية من فيروس كورونا تسعة عشر دون محاصرة منطقة معينة أو فرض حظر التجول.

وأشارت إلى أن ألمانيا وغيرها من الدول تحاول حذو المقاربة الكورية، ونقلت عن وزارة الخارجية الكورية أن 121 دولة طلبت منها المساعدة في فحوص الفيروس.

واختارت القناة السعودية طريقة التعامل السريع، بما فيها إنتاج كمية كبيرة من وحدات التشخيص بوتيرة سريعة، كميزة أولى لطريقة التعامل الكورية مع انتشار الفيروس.

كما أشارت أيضا إلى إجراء فحوص كثيرة وفعالة كسبب آخر في نجاح سياسة الوقاية الكورية موضحة أن الحكومة الكورية تمكنت من مراقبة تفشي الفيروس اعتمادا على بيانات الفحوص الكثيرة التي تم جمعها في ستمائة من مراكز الرعاية الخاصة بالمصابين.

علاوة على ذلك، أشارت إلى أن الكوريين الذين جربوا مرض ميرس متعودون على ارتداء الكمامات والحفاظ على مبادئ النظافة الصحية، كما تكشف الحكومة الكورية عن أماكن إقامة المصابين وأماكن زيارتهم أمام سكان مناطقهم بشكل شفاف مما يميز السياسة الكورية عن سياسات الدول الأخرى.

كما اختارت الخطوات السريعة والفعالة التي اتخذتها الحكومة الكورية عندما زاد عدد المصابين زيادة كبيرة خاصة بين التابعين لكنيسة "شين تشون جي" في مدينة ديغو كسبب آخر في النجاح.