اتصال هاتفي بين وزيرة الخارجية الكورية ونظيرها الكويتي

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أبدت الكويت موقفا إيجابيا من السماح لرجال الأعمال والعمال الكوريين بالدخول إليها بشكل استثنائي.

وقد أجرت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" اتصالا هاتفيا في الأول من هذا الشهر مع نظيرها الكويتي "أحمد ناصر المحمد الصباح" حيث بحثا العلاقات الثنائية التي تربط البلدين في مختلف المجالات.

وتبادلا أيضا الآراء حول السماح الاستثنائي لرجال الأعمال والعمال الكوريين بدخولهم إلى الكويت. وقال الوزير الكويتي في الاتصال إن الحكومة الكويتية تتشاور مع السلطات المعنية وتدرس مسألة السماح الاستثنائي لرجال الأعمال والعمال الكوريين الذين من المهم والضروري دخولهم إلى الكويت على شرط التزامهم بفحوص التشخيص ذات الصلة قبل وبعد الدخول.

وردا على ذلك أعربت الوزيرة الكورية عن جزيل الشكر مؤكدة على أن علاقات التعاون الاقتصادية الوثيقة بين البلدين ستحقق المزيد من التطور.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكويتية منعت يوم الحادي عشر من الشهر الماضي دخول جميع الأجانب إلى البلاد وتوقفت عن تشغيل جميع الرحلات الجوية منها وإليها.

ومن جانب آخر، أرسلت وزارة الأراضي والنقل ووزارة الخارجية الكوريتان رسالتين باسم وزيريهما في يومي الثالث عشر والسابع عشر من نفس الشهر تطلبان من الحكومة الكويتية السماح الاستثنائي بدخول رجال الاعمال.

وفي الاتصال الهاتفي قدر الوزير الكويتي تقديرا عاليا تعامل كوريا مع فيروس كورونا تسعة عشر وطلب من الحكومة الكورية التعاون في شراء المستلزمات الطبية الكورية بما في ذلك وحدات التشخيص وتقاسم التجارب الكورية في هذا المجال.

ومن جانبها ردت الوزيرة الكورية قائلة إن الحكومة الكورية ستتعاون مع نظيرتها الكويتية إلى أبعد الحدود بقدر الإمكان.