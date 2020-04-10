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خصصت الحكومة الفلسطينية المركز الوطني للتأهيل الذي كانت الحكومة الكورية قد أنشأته في مدينة بيت لحم كمستشفى خاص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المركز أنشأته الحكومة الكورية في العام الماضي بواسطة المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية "كويكا".

وصرحت المؤسسة الكورية مؤخرا بأن تخصيص الحكومة الفلسطينية هذا المستشفى للتعامل مع الوباء وعلاج المصابين به جاء لأول مرة من نوعه. يذكر أن فلسطين تشهد زيادة سريعة في عدد المصابين كغيرها من الدول الأخرى حول العالم.

وبهذه المناسبة قال " شين يو سونغ" مدير مكتب كويكا هناك إنه من الأمور المثمرة والمريحة استخدام المرافق الطبية التي أنشتها كويكا في فلسطين كمركز لعلاج المرضى تحت رعاية الحكومة الفلسطينية.

وأكد على أن مكتب كويكا سيستمر في دعم أنشطة الحكومة الفلسطينية للوقاية من الوباء والتعامل معه بشكل فعال.

الجدير بالذكر أن مؤسسة كويكا الكورية قدمت خمسة ملايين دولار فيما بين عام ألفين وثلاثة عشر وعام ألفين وثمانية عشر لإنشاء المركز الوطني للتأهيل، وقد افتتح المركز الذي تبلغ مساحته ثلاثة آلاف وخمسمائة متر مربع في شهر يناير من العام الماضي.