تنظيم دورة تعليم بين جامعة هانكوك ومجمع اللغة العربية في الشارقة

مصدر الصور : قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية

شارك 22 طالبا وطالبة يدرسون اللغة العربية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، أكبر الجامعات الكورية المختصّة في تدريس اللغات العالمية، في دورة تدريبية مكثفة نظمها مجمع اللغة العربية في الشارقة.

وجاء ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في شهر مايو من العام الماضي، بهدف دعم قسم اللغة العربية في جامعة هانكوك، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتزامن مع اختيار الشارقة كعاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.

ونصّت المذكرة على تبادل الخبرات الأكاديمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتدريب المدرّسين وإرسال الأساتذة المُختصّين لإعطاء دوراتٍ مكثّفة والتعاون في مجال البعثات الطلابية وتقديم منحٍ دراسية للطلاب المتفوّقين، إلى جانب تنفيذ دورات مكثّفة للمحاضرات المخصّصة للطلاب وتنظيم لقاءات علمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد استمرت الدورة من الثالث عشر من شهر يناير الماضي إلى الحادي عشر من شهر فبراير الماضي، وقد حضر الطلاب الكوريون مختلف الدروس المناسبة لمستوياتهم اللغوية وأيضا زاروا مختلف المعالم التاريخة والثقافية المنتشرة هناك بما فيها متحف شارقة للحضارة الإسلامية.





مصدر الصور : قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية