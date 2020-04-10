دكتور لاب تعمل على تعزيز مكانتها في الأسواق العربية

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تعمل شركة دكتور لاب الكورية لمستحضرات التجميل على قدم وساق على تعزيز مكانتها في مختلف الدول العربية.

وصرحت الشركة مؤخرا بأنها تخطط للترويج لمستحضرات التجميل الكورية بدءا من مدينة دبي بالإمارات في النصف الأول من هذا العام ثم في العراق والكويت وغيرها من الدول العربية خلال هذا العام.

يذكر أن دكتور لاب تسعى إلى الحصول على الاعتماد الوطني للحكومة الإماراتية وتنوي التعريف بعلامتها البارزة من خلال أعمال التسويق الفعالة بعد الانتهاء من إجراءات الاعتماد في هذا الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة الكورية تعمل على توسيع نطاق أعمالها في دول جنوب شرق آسيا أيضا من خلال أعمال التسويق والتعاون مع الشركات هناك.

وصرح "بارك كو يون" مدير قسم التسويق في الشركة بأن الشركة تكرس جهود جبارة لتحليل احتياجات المستهلكين العرب وتطوير منتجات تجميلية وصحية مناسبة لهم.