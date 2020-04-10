القيود على استيراد المنتجات الكورية والحمائية التجارية

ⓒYONHAP News

تعرضت المنتجات الكورية لـ211 حالة من قيود الاستيراد التي فرضتها 27 دولة حول العالم، حتى نهاية شهر مارس الماضي، بعد أن كان عدد الدول التي فرضت قيودا على استيراد المنتجات الكورية 25 دولة في نهاية العام الماضي.

أما عدد حالات التحقيقات الجارية لفرض قيود جديدة على استيراد المنتجات الكورية فيبلغ 7 حالات. ويشير هذا العدد إلى أنه لم يتم تقليل الحواجز التجارية رغم التعهدات بتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الجديد، وأنه ليس هناك أي مؤشرات تفيد باحتمال تقليلها.

وطبقا لتقرير صادر عن مركز الدعم المتكامل لقيود الاستيراد التابع لاتحاد التجارة الكوري يوم الثلاثاء الماضي، فإنه من بين حالات القيود المفروضة على المنتحات الكورية: 157 حالة من فرض تعريفات جمركية ضد الإغراق التجاري، و45 حالة من وضع تدابير وقائية طارئة للحد من الواردات، و9 حالات من فرض رسوم تعويضية.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحالات حسب البلدان بلغ 43 حالة من الولايات المتحدة، و32 حالة من الهند، و17 حالة من الصين، و15 حالة من تركيا، و13 حالة من كندا، و11 حالة من إندونيسيا، و10 حالات من البرازيل.

أما حسب المنتجات فقد تم فرض قيود على 98 مادة من المنتجات الحديدية والمعدنية، و43 مادة من المنتجات الكيميائية، و25 مادة من المنتجات البلاستيكية والمطاطية، و13 مادة من المنتجات النسيجية، و8 مواد من المنتجات الكهربائية والإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن خمس دول قد بدأت تحقيقات لفرض قيود جديدة على 7 مواد من المنتجات الكورية، بما فيها 3 مواد في الولايات المتحدة، ومادة واحدة في كل من الفلبين وباكستان وماليزيا والمكسيك.

وفي حقيقة الأمر، فإن فرض قيود على استيراد المنتجات الكورية ليس أمرا جديدا، حيث تعرضت المنتجات الكورية لقيود تجارية منذ فترة نظرا لقوتها التنافسية العالية التي قد تهدد صناعات الدول الأخرى.

إلى جانب هذا، أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن ميله لفرض الحمائية التجارية منذ تنصيبه، وهو ما تسبب في توسيع نطاق الضوابط على المنتجات الكورية على مستوى العالم.

وفي الواقع، بلغ عدد التحقيقات الجديدة التي جرت مع المنتجات الكورية لفرض قيود على استيرادها في العام الماضي فقط 41 حالة، منها 34 حالة في الدول الناشئة، و7 حالات في الدول المتقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند بدأت في العام الماضي في الاعتماد على قيود الاستيراد لحماية صناعاتها، حيث بلغ عدد حالات التحقيقات التي أجرتها الهند على المنتجات الكورية 12 حالة، مسجلة بذلك أعلى المستويات على الإطلاق.

ولأن الاقتصاد العالمي يغرق بسرعة في مستنقع من الركود بسبب اجتياح عاصفة كورونا لجميع أنحاء العالم، خاصة أمريكا الشمالية وأوربا، فقد أكد الخبراء الاقتصاديون على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتنمية التجارة الحرة من أجل التغلب على إزمة كورونا.

ولكن رغم ذلك، تقوم دول العالم بإغلاق أبوابها من خلال فرض قيود على دخول الأجانب إلى أراضيها، وإغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية منها وإليها، مما يزيد من المؤشرات التي تفيد باحتمال ارتفاع موجة الحمائية التجارية.