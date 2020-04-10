تعزيز القيود على دخول الأجانب إلى كوريا الجنوبية

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قررت الحكومة الكورية تعليق السماح لدخول البلاد دون تأشيرة بشكل مؤقت لمواطني الدول التي تحظر دخول الكورريين إليها.

وقال رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سيه كيون" في اجتماع للمقر الرئيسي لمكافحة الكوارث وتعزيز السلامة، عقد يوم الثلاثاء الماضي، إن الحكومة ستحتفظ بسياستها الانفتاحية كما كان عليه سابقا، لكنها ستعزز قيودها على دخول الأجانب بناء على مبدأ المعاملة بالمثل. وأضاف أن الحكومة ستقوم أيضا بتعليق تطبيق نظام الإعفاء من التأشيرة على مواطني الدول التي تحظر دخول الكوريين إليها، وتوسيع حظر دخول الأجانب للبلاد للأغراض غير الضرورية.

وطبقا لما ذكره المقر الرئيسي لمكافحة الكوارث والسلامة، بلغ إجمالي عدد الدول التي تحظر دخول الكوريين إليها 148 دولة على مستوى العالم، منها 41 دولة أوربية و36 دولة آسيوية وباسيفيكية.

يشار إلى أن عدد الدول المسموح لمواطنيها بدخول كوريا الجنوبية دون تأشيرة يبلغ 34 دولة، منها أستراليا وكندا، وأن عدد الدول التي وقعت كوريا اتفاقيات معها للإعفاء من التأشيرة يبلغ 54 دولة، منها تايلاند وروسيا وفرنسا.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن الخطوة التي ستتخذها الحكومة الكورية بشأن زيادة القيود على دخول الأجانب لا تعنى حظر دخول الأجانب إلى كوريا الجنوبية على الإطلاق، بل يمكن لمن يحصل على التأشيرة الدخول إلى كوريا، ولكن إجراءات الدخول إلى كوريا ستكون معززة ومعقدة.

وأضاف المسؤول أن السبب في اتخذ هذه الخطوة يرجع إلى زيادة حصة الوافدين من الخارج من إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا، الأمر الذي يتطلب تعزيز السيطرة على دخولهم إلى البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت كوريا انخفاضا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة يوم الثلاثاء الماضي 39 حالة فقط، وهي المرة الأولى التي يقل فيها هذا الرقم عن 40 حالة على أساس يومي، منذ يوم الثامن عشر من شهر فبراير الماضي الذي بدأ فيه الانتشار الجماعي في مدينة "ديغو".

لكن عدد المصابين الوافدين من الخارج يظل يشهد زيادة مستمرة، حيث بلغ عدد المصابين الجدد الوافدين من الخارج 23 شخصا من بين إجمالي عدد المصابين الجدد الـ39 يوم الثلاثاء الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكورية قد بدأت يوم الأول من شهر أبريل الجاري في تطبيق إجراءات العزل المنزلي الإلزامي على جميع الوافدين من الخارج، إلا أن عدد الوافدين من الخارج المطبق عليهم العزل المنزلي تجاوز 40 ألف شخص يوم الأربعاء، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على السلطات الصحية.

وفي هذا الصدد، قال بعض المراقبين إن فاعلية خطوة تعزيز قيود دخول الأجانب إلى كوريا ستكون محدودة، نظرا لأن معظم المصابين الوافدين هم من المواطنين الكوريين الذين كانوا مقيمين في الخارج.

وبعبارة أخرى، يشهد عدد الوافدين الأجانب من الخارج انخفاضا كبيرا حاليا، وبالتالي لن يكون هناك عدد كبير من الأجانب المطبق عليهم السماح بدخول البلاد دون تأشيرة، ونظام الإعفاء من التأشيرة.

ومع ذلك، ستكون لهذه الخطوة أهمية كبيرة، لأنه يمكن حتى لشخص واحد فقط حامل لفيروس كورونا أن يتسبب في حدوث إصابة جماعية خطيرة.