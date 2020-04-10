تحقيق الصناعات الإلكترونية الكورية أداء جيدا رغم جائحة فيروس كورونا

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رغم أن الاقتصاد العالمي يعانى معاناة هائلة بسبب جائحة كورونا، استطاعت شركتا "سام سونغ" و"إل جي" الكوريتان للإلكترونيات تحقيق نتائج جيدة من حيث حجم المبيعات والأرباح التشغيلية.

وقالت شركة "سام سونغ" إن حجم أرباحها التشغيلية بلغ 6.4 تريليون وون خلال الربع الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 10.6% مقارنة مع الربع الأسبق، وبزيادة نسبتها 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن حجم مبيعاتها بلغ 55 تريليون وون خلال الربع الأول من هذا العام، بانخفاض 8.1% مقارنة مع الربع الأسبق، وزيادة نسبتها 4.9% مقارن بنفس الفترة من العام الماضي.

ولم تكشف "سام سونغ" عن تفاصيل الأداء الذي حققته حسب قطاعات أعمالها، لكن اتضح أن حجم مبيعات قطاع أشباه الموصلات في "سام سونغ" قد حقق 17 تريليون وون، بينما حقق أرباحا تشغيلية بلغت 4 تريليونات وون.

كما تبين أن حجم الأرباح التشغيلية لقطاع الهواتف الذكية بلغ تريليوني وون، فيما تراوح حجم تلك الأرباح في قطاع الأجهزة الإلكترونية المنزلية بين 500 مليار و700 مليار وون.

أما قطاع شاشات العرض فسجل عجزا في الأرباح التشغيلية بما يتراوح بين 400 مليار و600 مليار وون بسبب الانخفاض في أسعار شاشات الكريستال السائل والطلب على شاشات الأوليد صغيرة ومتوسطة الحجم.

ومن جانبها، سجلت شركة "إل جي" انخفاضا في حجم مبيعاتها في الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع الربع السابق ومع نفس الفترة من العام الماضي أيضا.

لكن "إل جي" استطاعت تحقيق أداء جيد في حجم أرباحها التشغيلية في الربع الأول من هذا العام، حيث شهد هذا الحجم زيادة بنسبة 1.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا فائضا كبيرا بعد أن عانت من عجز في الربع الأسبق.

وأرجع الخبراء الاقتصاديون السبب في أداء "سام سونغ" الجيد إلى قيامها بتحسين هيكلي لقطاع أشباه الموصلات ، فيما أرجعوا السبب في أداء "إل جي" الجيد إلى العوامل الموسمية وقلة اعتمادها نسبيا على الصين.

وفي الواقع، تسبب التباعد الاجتماعي الهادف لمنع انتشار فيروس كورونا في زيادة الطلب على أشباه الموصلات المستخدمة في "السيرفر" أو ما يعرف بـ"خادم الويب" نتيجة لزيادة العمل عن بعد والتعليم عبر الإنترنت تنفيذا للتباعد الإجتماعي، وفي نفس الوقت تسبب انتشار الفيروس في انخفاض الطلب على الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية إلى حد ما.

أما شركة "إل جي" فقد شهدت زيادة في الطلب على أجهزةها الإلكترونية المنزلية بسبب العوامل الموسمية، وانخفاض اعتمادها على الصين في المبيعات عن 5%.

ولكن مازالت هناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصناعة الإلكترونية الكورية خلال الربع الثاني من هذا العام رغم الأداء الجيد الذي تم تحقيقه في الربع الأول، نظرا تصاعد التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، وتأخير موعد انعقاد أولمبياد طوكيو لمدة عام.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينخفض الطلب على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المنزلية وأجهزة التلفزيون خلال الربع الثاني من هذا العام، ويتوقع أيضا أن يؤثر وقف تشغيل مصانع الشركات الإلكترونية الكورية في مختلف دول العالم، بما فيها الصين، على أداء الشركات الكورية من حيث حجم المبيعات والأرباح التشغيلية في الربع الثاني.