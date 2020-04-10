محلات تصفيف الشعر في كوريا الشمالية

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في الوقت الذي يزداد الطقس فيه دفئًا، يتساءل الكثيرون عن كيفية العثور على تصفيفة شعر جديدة لتجربتها في موسم الربيع الجميل. في هذا الوقت من العام، عادة ما تكون محلات الشعر مزدحمة بالناس، على الرغم من أن العديد منهم قد امتنعوا عن الخروج مؤخرًا بسبب انتشارها فيروس كورونا. في كوريا الجنوبية، يعد تشغيل محل تجميل أحد المشروعات التجارية الأكثر شيوعًا للذين يفكرون في بدء أعمالهم التجارية الخاصة. ووفقًا لهيئة الضرائب الوطنية في عام 2017، كان هناك حوالي 66 ألف صالون للشعر في كوريا الجنوبية، مع تقديرات تتوقع وصول هذا العدد إلى 80 ألفًا. وبالطبع، يتم تشغيل محلات تصفيف الشعر في كوريا الجنوبية بواسطة أفراد عاديين، لكن هذا ليس هو الحال في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية.





المحررة الصحفية "كانغ مي جين 강미진":

بعد مجيئي إلى كوريا الجنوبية، فوجئت برؤية رجال أعمال عاديين يديرون محلات لتصفيف الشعر على نطاق واسع، حتى إن لديهم فروعا. وهذا يختلف بالتأكيد عن كوريا الشمالية، حيث تنتمي صالونات الحلاقة وصالونات تصفيف الشعر إلى مؤسسات الدولة. وبعبارة أخرى، تتم الموافقة عليها جميعها وتشغيلها من قبل الدولة. في الواقع، توجد محلات خاصة لتصفيف الشعر في الشمال، لكن أصحابها لا يديرون متاجرهم رسميًا.





في الغالب، يزور محلات التجميل المعتمدة من الدولة في كوريا الشمالية الأشخاص في منتصف العمر أو الناس الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، حيث يتبعون الإرشادات التي وضعتها الحكومة، وليس البحث عن أحدث تسريحات للشعر. ويقال أن معايير الشعر التي أوصت بها الحكومة تعلق على حوائط تلك المحلات. ولذلك فإنه ليس من المستغرب أن مواكبي الموضة في العشرينيات من العمر نادرًا ما يذهبون إلى محلات تصفيف الشعر التي تديرها الدولة.





المحررة الصحفية "كانغ مي جين ":

محلات تصفيف الشعر في الشمال لديها ملصقات أو كتب تظهر تصفيفات شعر محددة. في حين أن طلاب الجامعات هنا في كوريا الجنوبية لديهم أنماط شعر مختلفة خاصة بهم، فإن نظراءهم الكوريين الشماليين يتوافقون مع نمط واحد تقريبًا حتى يتمكن أي شخص من التعرف عليهم كطلاب جامعيين. على سبيل المثال، تقوم الطالبات بقص وربط الشعر خلف الأذن. لديهن شعر طبيعي بدون تموج ويضعن شعرهن على اليمين. معظم النساء في منتصف العمر لديهن شعر قصير، حيث يقضين الكثير من الوقت في المطبخ.





يفضل الشباب في كوريا الشمالية استخدام متاجر التجميل التي يديرها القطاع الخاص، والتي يمكنها تلبية احتياجات العملاء دون تدخل الحكومة. فهناك، يمكن للعملاء تغيير شعرهم بطريقة عصرية. وإذا كانوا يريدون تلوين شعرهم، تتوفر العديد من الألوان المختلفة، بخلاف الأسود، حسب طلباتهم. ويقال إن معظم الكوريين الشماليين الذين يزورون صالونات الشعر يريدون تقليد تسريحات الممثلين والممثلات التي تظهر في التلفزيون الكوري الجنوبي.





المحررة الصحفية "كانغ مي جين ":

اذا كان مصفف الشعر يسرح شعر الزبون بطريقة كورية شمالية قديمة الطراز، فإن العميل قد لا يعجبه ذلك ويختار الذهاب إلى صالون شعر مختلف. الأمر كذلك إذا كان العميل من محبي الدراما الكورية الجنوبية. لذا، يجب على مصففي الشعر مشاهدة الأفلام والمسلسلات الكورية الجنوبية لمواكبة أحدث الاتجاهات. تظهر مقاطع الفيديو الأخيرة من كوريا الشمالية الكثير من السكان بقصات شعر كورية جنوبية. وإذا أثبتت الدراما الكورية الجنوبية أنها حققت نجاحًا كبيرًا، فستكون تصفيفة شعر البطلة في تلك الدراما هي الموضة الغالبة في كوريا الشمالية.





ليس فقط المشاهير الكوريين الجنوبيين، فالسيدة الأولى الكورية الشمالية "ري سول جو" تجذب انتباه العديد من النساء في الشمال أيضًا لأن تسريحات شعرها الأنيقة التي ظهرت بها في المناسبات العامة قد عززت صورتها المتطورة. وبالطبع، فإن محلات تصفيف الشعر الخاصة أغلى بكثير من تلك التي تديرها الدولة، ومن ثم يتوجب على الناس توفير بعض المال لفترة طويلة لزيارة تلك الصالونات.





المحررة الصحفية "كانغ مي جين ":

يتم تحديد الأسعار في صالونات تصفيف الشعر التي تديرها الدولة بسعر 2000 وون، بغض النظر عن تسريحات الشعر. لكنها تتكلف ما بين 6000 و12000 وون في الصالونات الخاصة، على حد علمي. نظرًا لأن النساء الكوريات الشماليات أظهرن اهتمامًا كبيرًا بالتجميل منذ عام 2010، فإن بعض المتاجر الخاصة تتقاضى 150 ألف وون، وهو ما يعادل عشرات الكيلوغرامات من الأرز. ترغب بعض النساء في إنفاق مثل هذا المبلغ الكبير من المال على علاج شعورهن، ويطلبن تسريحات شعر معينة رأينها في بعض الأفلام.





في 28 فبراير، علقت صحيفة حكومية كورية شمالية بأن الأنواع البسيطة من تسريحات الشعر تعتبر مثالية للنساء. وتحت عنوان "اللباس اللائق، وتصفيفة الشعر الأنيقة"، حثت صحيفة "مين جو تشوسون" النساء على الامتناع عن تطويل شعورهن، وقالت إن النساء قد يعتقدن أن الشعر الطويل يجعلهن جميلات، لكن الشعر الطويل ليس جيدًا، وادعت أن الشعر الطويل يمكن أن يؤثر على ذكائهن، لأن أجسامهن تستهلك المزيد من التغذية لجعل الشعر ينمو. إذن، لماذا تتحكم كوريا الشمالية في تسريحات شعر الناس بهذا الشكل؟





المحررة الصحفية "كانغ مي جين ":

في الشمال، يرتبط الشعر الطويل بالثقافة الرأسمالية، فحكومة كوريا الشمالية قلقة بشأن التأثير المحتمل على أيديولوجية الناس، اعتقادًا منها بأن أزياءهم وتسريحاتهم تعكس أفكارهم. عندما يرى الناس امرأة ذات شعر طويل، يعتقدون أنها متأثرة بشكل كبير بالرأسمالية، وبالتالي، قد يؤثر العدد الأكبر من النساء ذوات الشعر الطويل في إدراك الناس للرأسمالية. ولإحكام قبضتها على الشعب، تشدد كوريا الشمالية على التوافق في تسريحات الشعر، وتستخدم صورة الشعر الطويل عند تشويه سمعة كوريا الجنوبية.





تسيطر السلطات الكورية الشمالية على تسريحات شعر النساء، ولكن رغم ذلك تنفق العديد من الشابات في الشمال كل ما لديهن من مال لمحاكاة الأنماط الكورية الجنوبية، مما يعكس رغبتهن في مواكبة أحدث اتجاهات الموضة. ولذلك من الواضح أن الإدراك الثقافي للشعب الكوري الشمالي يتغير حاليا بشكل كبير مقارنة بالماضي.