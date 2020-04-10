فرقة بي تي إس الأولى في كوريا من حيث حجم مبيعات الألبومات

فازت فرقة "بي تي إس" الشبابية بلقب "أكثر الفنانين الكوريين مبيعا للألبومات في كوريا الجنوبية".

وقالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية أمس الخميس إن إجمالي حجم مبيعات ألبومات فرقة "بي تي إس" تجاوز 20 مليونا و320 ألف وحدة حتى نهاية شهر مارس الماضي.

ويذكر أن الفرقة بدأت نشاطها الغنائي في عام 2013 بألبومها الأول "2 كول 4 سكول"، وأصدرت حتى الآن 14 ألبوما، وبلغ إجمالي حجم مبيعات هذه الألبومات 20 مليونا و329 ألفا و305 وحدات حتى نهاية مارس، بعد تجاوز إجمالي حجم مبيعاتها 10 ملايين في شهر نوفمبر من عام 2018.