قائد فرقة إكسو يصدر ألبومه الأول

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2020-04-10
#أخبار الساحة الفنية l 2020-04-13
كشف المطرب "سوهو" قائد فرقة "إكسو" عن ألبومه المنفرد الأول بعنوان "صورة ذاتية" يوم الثلاثين من شهر مارس الماضي.
وتصدر هذا الألبوم قائمة "غاوون" الموسيقية للأسبوع الأخير من شهر مارس من يوم التاسع والعشرين من مارس وحتى الرابع من أبريل، واحتلت أغنيتها الرئيسية بعنوان "هيا نحب" المركز الأول في قائمة التحميل خلال نفس الفترة.
وقام المطرب "سوهو" بكتابة كلمات جميع الأغاني الست لذلك الألبوم.
2020-04-10
2020-04-10
2020-04-10
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