قائد فرقة سوبرنوفا مصاب بفيروس كورونا

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تم تأكيد إصابة المطرب "تشونغ يون هاك" قائد فرقة "سوبرنوفا" بفيروس كورونا، ليصبح أول فنان كوري يصاب بالفيروس.

وطبقا لما ذكره الموقع الرسمي للفرقة على الإنترنت، خضع المطرب "تشونغ" لتشخيص الإصابة يوم الحادي والثلاثين من مارس الماضي بعد عودته من اليابان حيث أثبتت نتائج التشخيص أنه مصاب بفيروس كورونا. وقد تم إدخاله إلى مستشفى في سيول للعلاج.