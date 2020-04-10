تشانغ مين عضو فرقة تي في إكس كيو يصدر ألبومه المنفرد الأول

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2020-04-10
#أخبار الساحة الفنية l 2020-04-13
كشف المطرب "تشانغ مين" عضو فرقة "تي في إكس كيو" عن ألبومه المنفرد المصغر الأول بعنوان "شوكولاتة" يوم السادس من شهر أبريل الجاري.
وقد بدأ المطرب "تشانغ مين" نشاطه الغنائي كعضو في فرقة "تي في إكس كيو" عام 2004.
وانضم "تشانغ مين" إلى عضوية نادي النبيل الأخضر، وهو ناد للذين بتبرعون بـ100 مليون وون لمنظمة المظلة الخضراء الخيرية للأطفال، في عام 2018.
وقد تبرع المطرب "تشانغ مين" بمبلغ 50 مليون وون للأطفال المحتاجين في نهاية العام الماضي.
2020-04-10
2020-04-10
2020-04-10
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