بي تي إس تقدم حفلا غنائيا عن بُعد بسبب كورونا





من المقرر أن تقدم فرقة "بي تي إس" حفلا غنائيا لمعجبيها يومي الثامن عشر والتاسع عشر من أبريل الجاري على الإنترنت تحت عنوان "بانغ بانغ كونسرت" عبر قناة الفرقة الرسمية على يوتيوب بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت الفرقة قد كشفت عن ألبومها الكامل الرابع بعنوان "خريطة الروح : 7" يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الماضي، وخططت لجولة عالمية بدأ من سيول يوم الحادي عشر من أبريل، إلا أن حفلها الغنائي الأول في سيول قد تم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا، كما تم أيضا تأجيل جولتها في أمريكا الشمالية.