بي آي جي تكشف عن أغنية باللغة العربية عن فيروس كورونا

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كشفت فرقة "بي آي جي" الشبابية عن اغنية جديدة باللغة العربية مستوحاة من فيروس كورونا المستجد، والذي أودى بحياة الآلاف من الضحايا حول العالم.

وقد تم الكشف عن هذه الأغنية بعنوان "أغنية كورونا" عبر قناتهم على موقع يوتيوب، حيث تهدف الأغنية إلى رفع الروح المعنوية لمرضى فيروس كورونا وتشجيعهم على مقاومة المرض.

وحققت الأغنية التي تبلغ مدتها 35 ثانية فقط، نسب مشاهدى عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالفرقة الكورية التي تغني باللغة العربية عن ضرورة مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الفرقة في الأغنية: "تشجعوا تشجعوا وإن كان صعب.. يمكن هزمه.. دنيا بدون كورونا سوف تعود".

ويمكن مشاهدة مقطع أغنية كورونا للفرقة على العنوان التالي:





https://youtu.be/rRJFBlGvoek