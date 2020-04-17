خُطط لتحويل واعادة استخدام صناديق التليفون العام في شوارع سيول

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يوجد في سيول سابقا عدد كبير من صناديق التليفون العام قبل انتشار الهواتف المحمولة بشكل عام، لكن منذ مطلع الألفية وانتشار الهواتف المحمولة اصبح معظم الناس يحملون اجهزة نقالة وبالتالي انخفض عدد صناديق التليفون العام تدريجيا حتى كادت ان تختفي تماما، لكن لا يزال بعضها موجودا لأسباب ما، مثالاً لذلك عند فقد الهاتف المحمول أو فراغ البطارية يجب استخدام التليفون العادي، وليس لهذا الغرض فقط بل تحولت تلك الصناديق إلى أماكن لأغراض كثيرة، وذلك بفضل بعض الأفكار المبدعة وفي مقدمتها، نستطيع شحن بطارية السيارات الكهربائية في صندوق الهاتف كما تحولت بعض الصناديق لمكتبة صغيرة نستطيع قراءة الكتب فيها، بينما تحولت بعض الصناديق الأخرى إلى كشك نستطيع تسجيل الصوت فيه من أجل المكفوفين.

اما بالنسبة لجيل الكبار، يثير هذا الصندوق ذكريات حيث كانوا يجرون فيه المكالمات الهاتفية، وسوف يترك هذا الصندوق بالنسبة لجيل الشباب ذكريات في المستقبل، مثل قراءة الكتب أو شحن بطارية السيارات أو غيرها.

الجدير بالذكر انه حاليا يتم إعادة استخدام الأشياء أو المنشآت القديمة وغير المستخدمة من خلال اعادة تصميمها لتصبح أشياء مفيدة في معيشة عامة الناس بدلا من إلغائها فقط.