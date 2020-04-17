انخفاض الاهتمام المتزايد لدى الكوريين بالمظهر الخارجي للاشخاص

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توجد نقطة مميزة في الشعب الكوري وهي الاهتمام البالغ بالمظهر الخارجي للآخرين والجمال الخارجي أحيانا بصورة مفرطة، مثلا عندما يلتقى بأي شخص مألوف مثل صديق أو زميل أو أي شخص غريب لأول مرة، إن أول تعليق يكون حول المظهر الخارجي للشخص مثل الجمال، اللبس، قصت الشعر او احيانا الاهتمام بالوزن، الا أن ذلك يبدو غريب بالنسبة للأجانب في البلدان الأخرى، حيث لا يُذكر أي شيء حول اللبس أو المظهر الخارجي إلا نادراً.

يُشار الى أن الكوريين يهتمون احيانا بالمظهر الخارجي للطفل الصغير لكن الوضع بدأ يتغير ويرجع السبب في ذلك الى النساء الصغيرات في العشرينيات من العمر، حيث أعلنت مجموعة من النساء عن عدم وضع مكياج بالتالي زاد عدد النساء اللاتي لا يضعن المكياج حاليا، حيث أن في الماضي كانت أغلب النساء من الفئات العمرية المتنوعة يضعن المكياج، حتى إن الفتيات الكوريات اشتهرن بفن المكياج الرائع، وبالتالي اشتهرت مستحضرات التجميل المصنوعة في كوريا على مستوى العالم.

لكن النساء تغيرن ونجد مثل هذا التغيير في المدارس، حيث يحاول المعلمون والمعلمات عدم ذكر أي كلام متعلق بالمظهر الخارجي للتلاميذ حتى للمدح لأن المدح قد يعتبر تقييما حول المظهر الخارجي حسبما قال استاذ في جامعة "northwesthern" بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن ذكر المظهر الخارجي يؤثر سلبا على الآخرين، لأنه حتى مدح المظهر الخارجي يجعلنا نشعر أن الآخرين ينظرون لأجسامنا، ولذلك نهتم بجسمنا أكثر الأمر الذي يجعلنا نقيم مظهرنا الخارجي بأنفسنا.

الجدير بالذكر ان الكثير من الناس خاصة النساء يخافون من زيادة الوزن وماذا سيقول عنهم اصدقاءهم لذلك يقترح إجراء التجربة التي نظمها الاتحاد الكوري لشؤون النساء قبل سنوات وهي قضاء أسبوع بدون ذكر أي شيء عن المظهر الخارجي للآخرين.