نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا حاليا في كوريا، نعيد هذا الأسبوع المقابلة التي أجراها القسم العربي من قبل مع الفنان الكوري الكوميدي " وون هو جونغ " بتاريخ 21 أكتوبر عام 2016..









يستضيف القسم العربي للمرة الثانية ،وعلى مدار حلقتيْن، الفنان الكوري الكوميدي "وون هو جونغ"، الذي يزور كوريا حاليا بعد أن عينته الحكومة الكورية كسفير فخري للترويج للسياحة الكورية، وذلك من أجل تسليط الضوء على السياحة العلاجية في كوريا، خاصة الطب الشرقي التقليدي، حيث سيتم افتتاح أول مستشفى من هذا النوع في الكويت قريبا.

ويشرح الفنان "وون هو جونغ" ما حدث له من تطورات في مجال عمله الفني منذ أن أجرى معه القسم العربي أول مقابلة قبل 6 سنوات تقريبا، حيث يقول إنه دخل إلى عالم السينما من خلال المشاركة في فيلم مصري وآخر إماراتي، كما شارك في مسلسل تلفزيوني كويتي.

ويشرح "وون هو" فلسفته الفنية قائلا إننا جميعا كبشر متساوون، حتى ولو اختلفت أشكالنا أو ألوان بشرتنا أو أدياننا، كما يقول إنه لاحظ عبر عمله في برنامج سياحي يزور خلاله قارات الدنيا المختلفة إن هناك شيئا جميلا في كال مكان.

ويؤكد "وون هو" أن المنطقة العربية استضافته بصدر رحب وأعطته الكثير من الفرص، وأنه يفكر حاليا في تقديم أعمال فنية في كوريا، وكشف في هذا الصدد عن أن هناك مشروعا فنيا قريبا سيجمع بين الفن الكوري والفن العربي في بدايات العام القادم 2017، وأنه سيكون الأول من بين مشاريع أخرى مماثلة.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب "لقاء الجمعة".



