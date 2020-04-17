إنشاء صندوق مشترك بين دول الآسيان زائد 3 للإمدادات الطبية ضد الأوبئة

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اتفق قادة كوريا الجنوبية والصين واليابان والدول الأعضاء العشر في منظمة آسيان على إنشاء صندوق مشترك للإمدادات الطبية ضد الأوبئة، بما في ذلك فيروس كورونا.

وجاء هذا الاتفاق في بيان مشترك صدر في أعقاب القمة الخاصة التي عقدوها عبر الفيديو يوم الأربعاء الماضي، حيث تعهد الرئيس الكوري الجنوبي"مون جيه إين" بأن تقدم بلاده كل المساعدات الممكنة لمختلف دول العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، من أجل التعامل مع تفشي وباء كورونا.

ودعا البيان إلى بذل جهود مشتركة لإنشاء صندوق مالي خاص للتعامل مع فيروس كورونا من خلال استخدام صندوق التعاون القائم بين دول الآسيان زائد 3.

كما دعا البيان أيضا إلى بذل جهود مشتركة لإنشاء صندوق احتياطي للحد من انتشار الأوبئة وحماية مواطني دول المنطقة من تلك الأوبئة.

واتفق القادة في البيان على السعي للحفاظ على الترابط الضروري في المنطقة من خلال تسهيل الحركة الأساسية للناس بقدر الإمكان، بمن فيهم رجال الأعمال، ضمن الجهود الرامية إلى تقليل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كوريا إلى أقل حد ممكن، وأكدوا من جديد على أهمية بذل جهود مشتركة لإنعاش الاقتصاد، وتعزيز المرورة المالية، وإحياء الصناعات السياحية، والحفاظ على استقرار السوق، ومواجهة المخاطر المحتملة للركود الاقتصادي.

ويقضي البيان المشترك بتعزيز نظام التحذير المبكر للأمراض الوبائية والتبادل الشفاف للمعلومات حول الخبرات المكتسبة في التعامل مع الأمراض الوبائية والإجراءات التي تتخذها دول المنطقة بشأن مكافحة فيروس كورونا.

وكان المقرر أن تنعقد الدورة السادسة والثلاثون من قمة آسيان خلال يومي الثامن والتاسع من أبريل الجاري في مدينة دانانغ الفيتنامية، ولكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة وباء كورونا، ثم جاء انعقاد القمة الخاصة بين قادة دول آسيان زائد 3 عبر الفيديو بناء على الحاجة إلى ضرورة التعاون السريع بين دول المنطقة لمكافحة الفيروس.

وتم في القمة الخاصة أيضا تناول القضايا المتعلقة بسبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التداعيات الاقتصادية غير المسبوقة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وتطوير الأدوية واللقاحات المضادة للأوبئة.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت ثاني أسرع دول العالم تعرضا للإصابات الجماعية بفيروس كورونا بعد الصين، لكنها تمكنت من السيطرة على الفيروس خلال فترة قصيرة إلى حد ما لتصبح دولة نموذجية بشأن مكافحة الفيروس، وهو ما مكنها من قيادة الجهود الدولية للتغلب عليه.

وقال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن مجموعة آسيان زائد ثلاثة تغلبت على التحديات الكبرى من خلال التعاون، معربا عن إرادة كوريا الجنوبية في استمرار التعاون لمواجهة فيروس كورونا من خلال مشاركة خبراتها في أثناء عمليات مكافحته مع دول المنطقة.