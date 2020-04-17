توقعات بأسوأ ركود اقتصادي عالمي منذ ثلاثينيات القرن الماضي

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خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي العالمي إلى مستوى سالب 3% لهذا العام، من توقعاته السابقة البالغة 3.3% في شهر يناير الماضي، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا وقيام دول العالم بإغلاق أبوابها خوفا من تفشي الفيروس.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية إلى سالب 1.2%، بتراجع نسبته 3% من توقعاته السابق البالغ 2.2%.

وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي حول مستقبل الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء الماضي، إن جائحة فيروس كورونا قد أغرقت الاقتصاد العالمي في أسوأ ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وإذا أصبحت هذه التوقعات حقيقة، فسيقل معدل النمو الاقتصادي العالمي عن المعدل الذي تم تسجيله بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009 وهو سالب 0.1%.

ووصف صندوق النقد الدولي الوضع الحالي للاقتصاد العالمي بأنه "حالة إغلاق كبير".

وتوقع الصندوق أن يصل معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 5.8% العام القادم، إذا تم احتواء الفيروس خلال الربع الثاني من هذا العام وعادت الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها من خلال تخفيف إجراءات الإغلاق في معظم دول العالم.

كما توقع أن يبلغ حجم الخسائر الاقتصادية التي سيتعرض لها العالم نتيجة لتفشي فيروس كورونا 9 تريليونات دولار حتى نهاية العام الماضي، وهو ما يعد أكبر من الاقتصادين الياباني والألماني مجتمعين.

وأشار التقرير إلى أنه يتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية إلى سالب 1.2% هذا العام، و3.4% العام القادم، قائلا إن الإجراءات الاحترازية الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، والسياسات التي انتهجتها الحكومة الكورية للإنعاش الاقتصادي قد ساهمت في تخفيف تأثيرات انتشار الفيروس السلبية على الاقتصاد الكوري.

لكنه حذر أيضا من أن مستقبل النمو الاقتصادي الكوري قد يتأثر سلبا من انخفاض الطلب من شركاء كوريا التجاريين الرئيسيين الناجم عن انكماش اقتصاداتهم، متوقعا أن يصل معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى سالب 5.9% لهذا العام، والصين إلى سالب 1.2%، ودول الاتحاد الأوربي سالب 7.5%، واليابان سالب 5.2%.

بهذا، قام صندوق النقد الدولي بإضفاء طابع رسمي على ركود الاقتصاد العالمي، ولكن في حقيقة الأمر تعد توقعات الصندوق بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي مجرد سيناريو قائم على افتراض أنه سيتم احتواء فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، قال الصندوق إن الاقتصاد العالمي قد يتعرض لانكماش إضافي بمعدل 3% خلال هذا العام إذا فشل العالم في احتواء فيروس كورونا، وبمعدل 8% في العام القادم إذا انتشر الفيروس مجددا.

وأكد على ضرورة وضع أولوية قصوى للحد من انتشار فيروس كورونا وتوسيع الإنفاق الصحي، وأوصى بتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن الفيروس من خلال تنفيذ إجراءات مالية ونقدية ومصرفية واسعة النطاق لدعم الأسر والشركات التي تضررت من انتشار الفيروس.