ⓒ COOLSSHA

سنتعرف على شركة "كول شا Coolssha" التي تنتج فرشاة أسنان كهربائية ذات مميزات خاصة.





"بارك سانغ جي" رئيس فريق العلاقات العامة في الشركة:

تنتج شركة "كول شا 쿨샤" فرشاة أسنان كهربائية بناء على رؤية لتعزيز الصحة العامة في هذا العصر الذي يشهد وجود المزيد من المعمرين. عندما قررنا في البداية تطوير فرشاة أسنان كهربائية، تنبأ الجميع تقريبًا بأنها ستكون مهمة صعبة. نصحنا البعض حتى بإعادة النظر في هذا القرار، ولكن كان لدينا ثقة في منتجاتنا. كان لدينا اعتقاد راسخ بأن العملاء سوف يعترفون بقيمتها بمجرد استخدامها. ولذلك واصلنا عملية التطوير، وأجرينا أبحاثًا للسوق، ودرسنا استجابة المستهلكين، وطبّقنا براءات اختراع لتحقيق فلسفة شركتنا في طرح المنتجات المثالية فقط في السوق. وبعد 15 عامًا من العمل الشاق، أصدرنا أخيرًا منتجنا الأول في عام 2017.





يعتبر الكوريون تقليديًا أن الأسنان الصحية هي واحدة من أفضل نعم في الحياة. ولذلك يوجد في السوق الكورية الجنوبية عدد لا يحصى من منتجات فرشاة الأسنان من أجل ضمان تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة، ولكن من النادر رؤية منتج واحد من بينها استغرق 15 عامًا من أجل تطويره. وقد قامت شركة كول شا بفحص السوق بدقة واستنتجت ما يريده المستهلكون حقًا.





رئيس الفريق "بارك سانغ جي":

يعتقد الناس، بشكل عام، أن تنظيف الأسنان يعني ببساطة غسل أسنانهم. ولكن في حالة كول شا، تقوم ثلاث شعيرات بتنظيف الأسنان في نفس الوقت لذلك فهي فعالة جدًا في إزالة البلاك بين الأسنان وتحت خط اللثة. إنها الطريقة المثالية لتنظيف الأسنان التي ينصح بها الأطباء. وهناك ميزة أخرى لفرشاة الأسنان التي ننتجها، وهي أنها تستغرق ثلث الوقت اللازم للبدائل الأخرى، لأن شعيراتها الثلاث تغسل الأسنان في وقت واحد. عادة ما تقوم الموديلات الأخرى بتنظيف الجانبين الأمامي والخلفي للأسنان وكذلك الجزء العلوي منها. لكن كول شا تغطي الأسنان وتنظف الجوانب الثلاثة في نفس الوقت لتقليل وقت تنظيف الأسنان.





تم تصميم منتجات فرشاة الأسنان الكهربائية في البداية للأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن أو الضعفاء الذين لا يمكنهم تنظيف أسنانهم بشكل صحيح بأيديهم. والآن هناك نوعان من فرش الأسنان الكهربائية. الأول: فرشاة أسنان كهربائية تدور بسرعة عالية لتنظيف سطح الأسنان، والثاني: فرشاة أسنان بالموجات الصوتية تستخدم فقاعات الهواء لتنظيف الأسنان. من جانبها، خطت كول شا خطوة أخرى لجعل شعيراتها الثلاث تتردد للأمام والخلف وأيضا تدور، في نفس الوقت. ولذلك يمكن أن نصف هذا الجهاز بأنه ناتج عن التكامل التكنولوجي.





رئيس الفريق "بارك سانغ جي":

لدينا العديد من براءات الاختراع، بما في ذلك تكنولوجيا الدوران المتزامن والمتبادل. لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً لتطوير وتسويق هذه التقنية المتطورة للغاية. قد يعتقد الناس أن أجهزة التلفاز الكبيرة أو الهواتف المحمولة فقط تتطلب تقنيات معقدة، بينما فرشاة الأسنان الكهربائية تعمل ببساطة، ولكن هذا ليس هو الحال مع كول شا، التي تتميز بتقنيات فائقة الدقة، منها نظام الشحن اللاسلكي، ومنع الشحن الزائد أو التفريغ الزائد، والمستوى العالي لمقاومة الماء.





تقوم فرشاة "كول شا" بتغطية الأسنان بأكملها وتغسلها من ثلاثة جوانب، ولهذا فهي فرشاة أسنان أوتوماتيكية. وبعد تسجيل براءات الاختراع الدولية وتطبيقها في 27 دولة مختلفة، تلقت شركة "كول شا" مراجعات إيجابية من وسائل الإعلام في الخارج، بعد إصدار منتجاتها مباشرة.





ⓒ COOLSSHA

رئيس الفريق "بارك سانغ جي":

بعد فترة وجيزة من إطلاق منتجنا، شاركنا في معرض إلكترونيات في طوكيو، حيث أجرت معنا القناة الخامسة الفرنسية، وهي إحدى القنوات المملوكة للدولة في فرنسا، لقاء تم بثه في أحد برامجها، وتم خلالها التعريف بمنتجنا، الذي أشاد به المشاركون في البرنامج بشدة كمنتج مبتكر للغاية. وفي أحد التعليقات الأكثر إثارة للإعجاب، قال أحد الأشخاص إن كوريا يمكنها أيضًا صناعة فرش الأسنان الكهربائية جيدًا، إلى جانب الهواتف المحمولة. من الواضح أن التقييم أظهر ثقتهم في المنتجات الكورية، وهو ما جعلني أشعر بالفخر. لقد بدأنا في تصدير منتجاتنا في عام 2018. وحاليًا، يمكن شراؤها في اليابان وتايوان، والمفاوضات جارية لبيع منتجاتنا في أوربا عبر موقع أمازون.





تستمر كول شا في تلقي مراجعات رائعة تؤكد أن منتجها تجاوز حدود فرشاة الأسنان الكهربائية. وقد فتحت المزيد من الأسواق في الخارج منذ أن لفتت انتباه المشاركين في بعض المعارض الدولية في الولايات المتحدة وهونغ كونغ واليابان وأوربا. وجاء ذلك بعد أن تمكنت منتجات كول شا من الانتشار بشكل جيد في السوق المحلية. ففي عام 2017، تحدت الشركة أولاً المنتجات المنافسة في سوق فرشاة الأسنان الكهربائية المحلية التي كانت تهيمن عليها فقط بعض العلامات التجارية العالمية.





رئيس الفريق "بارك سانغ جي":

قفزت حصة كول شا في السوق عبر الإنترنت في كوريا إلى ما يصل إلى 42%، وهو في الواقع إنجاز رائع. منتجات كول شا متاحة ليس فقط في السوق عبر الإنترنت ولكن في المتاجر غير المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية ومتاجر الإلكترونيات المحلية. في الوقت الحاضر، تركز كول شا على المنتجات المتطورة. بالطبع، يتطلب الأمر الكثير من الوقت والجهد لتطوير منتج جديد. لكن جميع موظفي الشركة يركزون على تطوير المنتجات، اعتقادًا منهم بأن الابتكار هو أكبر قدرة تنافسية لدينا وأفضل قوة دافعة وراء النجاح. نأمل أن يجلب منتجنا الجديد إحساسًا جديدًا إلى الأسواق المحلية والخارجية مرة أخرى.





تم اختيار شركة "كول شا" للفوز بجائزة سيول لأفضل علامة تجارية، وهو ما أدى إلى تعزيز وضعها في السوق الكورية بشكل أكبر. والآن، تعمل هذه الشركة على ابتكار منتج جديد من شأنه أن يفاجئ العالم مرة أخرى بتقنياته المتقدمة. ونحن نتطلع إلى رؤية ابتكار آخر من قبل هذه الشركة، التي فتحت آفاقًا جديدة بالفعل في مجال منتجات فرشاة الأسنان الكهربائية.