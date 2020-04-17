ⓒ hyundai sungwoo Solite

سنتعرف على شركة "هيون ديه صونغ أو سوللايت Hyundai Sungwoo Solite" الرائدة في صناعة البطاريات في كوريا.





"ما صونغ مين" نائب رئيس فريق العلاقات العامة في الشركة:

احتلت شركة "هيون ديه صونغ أو سوللايت 현대 성우 쏠 라이트" المرتبة الأولى في قسم البطاريات في جوائز "نجمة العلامة التجارية الكورية" لمدة عامين متتاليين منذ العام الماضي. يتم اختيار الجائزة للعلامة التجارية التي تمثل كل صناعة من قبل وكالة لتصنيف قيمة العلامة التجارية للشركات تسمى "براند ستوك Brandstock"، وقد حصلت شركتنا على نقاط عالية في الاعتراف بالعلامة التجارية والتفضيل والموثوقية ومستوى الرضاء ونية الشراء. تتميز منتجاتنا بأداء متفوق وفعالية من حيث التكلفة، حيث تأخذ احتياجات العملاء في الاعتبار. قامت الشركة بتوسيع نطاق بطاريات الرصاص الحمضية وخفض التكاليف من خلال التطوير التكنولوجي المستمر، مما يساهم في تعزيز قيمة علامتها التجارية، كما رفعت الشركة الوعي بعلامتها التجارية من خلال سباق السيارات الذي تنظمه المسمى "إنديغو ريسينغ تيم Indigo Racing Team"، الذي حقق نجاحًا جيدًا داخل وخارج كوريا.





أصبحت شركة "هوين ديه صونغ أو سوللايت" شركة أساسية في قطاع بطاريات السيارات. وفي الواقع، تتمتع الشركة بفهم عميق في مجال إنتاج قطع غيار السيارات.





نائب الرئيس "ما صونغ مين" :

شركة هيون ديه صونغ أو سوللايت هي تابعة أصلا لشركة "كيونغ وان إنداستري Gyeongwon Industry" التي تأسست في عام 1979. منذ ذلك الحين، نمت بشكل مضطرد من خلال تطوير التكنولوجيا وتحسين جودة المنتج للتكيف مع بيئة السوق المتغيرة دائمًا في الداخل والخارج. وقد قامت الشركة بتوريد منتجاتها لشركة هيون ديه موتور وكيا موتورز في كوريا، كما قامت بتنويع أسواقها في الخارج. وقد زادت مبيعاتنا في سوق السيارات العالمية من خلال شبكتنا العالمية التي تشمل الشرق الأوسط وآسيا وأوربا وأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا وأوقيانوسيا. أثبتت الشركة نفسها كشركة مصنعة لقطع غيار السيارات تحت شركتها الأم، التي لديها شركات فرعية أخرى مماثلة.





تتكون السيارة، التي يطلق عليها لقب "زهرة الهندسة الميكانيكية"، من أكثر من 20 ألف جزء. وبدون قطع الغيار عالية الجودة، لا يمكن أن تنمو صناعة السيارات. في هذا السياق، قامت شرمة "هيون ديه صونغ أو سوللايت" ببناء أساس لإنتاج قطع غيار السيارات على مدى العقود الأربعة الماضية منذ إنشائها، لكنها تخصصت في إنتاج البطاريات، التي تسمى "قلب السيارة".





نائب الرئيس "ما صونغ مين" :

تنتج الشركة بطاريات لمجموعة واسعة من التطبيقات، مثل السيارات والاستخدام الصناعي والآلات الزراعية والسفن. في بطاريات السيارات، على وجه الخصوص، فإن العنصر الأكثر أهمية هو أداؤها خلال بدء تشغيل السيارة. تضمن بطاريات شركة "هيون ديه صونغ أو سوللايت" قدرة تشغيل قوية حتى في الظروف شديدة البرودة. بخلاف مصنعها في "كيونغ جو"، تمتلك الشركة أيضًا مركز أبحاث خاصا بها. وهناك، تجري عمليات بحث وتطوير مكثفة بهدف تطوير منتجات موجهة نحو المستقبل وتحسين الأداء. يركز الباحثون على تحسين جودة المنتج وزيادة القدرة التنافسية من خلال تأمين تقنيات البطاريات الرئيسية وتحديث تقنيات الإنتاج. تعاونت الشركة بشكل وثيق مع الشركات الشريكة لها في كوريا وخارجها كما دعت مهندسين من الخارج، للتغلب على القيود التكنولوجية. وتكمن أكبر قدرة تنافسية لشركة "هيون ديه صونغ أو سوللايت" في جهودها المستمرة لتطوير التكنولوجيا والاستماع بعناية لآراء العملاء.





تعتبر هذه الشركة أكبر مزود للبطاريات لأفضل شركتين لصناعة السيارات في كوريا، وهما هيون ديه موتور وكيا موتور. والأهم من ذلك، أنها تتمتع بخبرة عميقة في إنتاج البطاريات. تقوم الشركة بتصنيع أنواع مختلفة من البطاريات. فبطارياتها للسفن، على سبيل المثال، مضادة للتآكل بواسطة مياه البحر ويقل فيها التفريغ الذاتي. كما تنتج بطاريات من النوع المختوم، الخالية من الصيانة للاستخدام الصناعي، أما بطارياتها للمركبات الزراعية فلديها قوة إشعال عالية للمحركات. وبناءً على خبراتها الواسعة، قامت الشركة بتزويد بطاريات عالية الجودة ومتانة ممتازة لمجموعة متنوعة من المركبات، بما في ذلك سيارات الركوب وسيارات الأجرة والآلات الزراعية. لكن الشركة غير راضية عن إنجازاتها، حيث تستمر في مواجهة تحديات جديدة. ولذلك فقد قامت بتأمين التقنيات الرئيسية وتعاونت مع الشركات الشريكة لها للحصول على 24 براءة اختراع تكنولوجية في مجال البطاريات. كما تسعى إلى إنتاج بطاريات من أنواع جديدة لتلبية احتياجات العملاء بشكل فعال وقيادة السوق بنجاح.





ⓒ hyundai sungwoo Solite

نائب الرئيس "ما صونغ مين" :

يزداد تفضيل العملاء للبطاريات من نوع "إيه جي إم AGM" التي تتميز بمتانة فائقة حتى في درجات الحرارة المتجمدة، كما أن عمرها يبلغ ضعف عمر البطاريات التقليدية. في البطارية "إيه جي إم" يتم غمر فواصل مصنوعة من الألياف الزجاجية الماصة في سائل كهربائي. يتم إعادة تجميع الغاز المتولد في عملية الشحن والتفريغ مرة أخرى في الماء داخل البطارية نفسها. هناك منتج آخر، وهو البطارية المغمورة، أو "إي إف بي EFB"، التي تعتبر خيارا فعالا من حيث التكلفة، وتتميز بأداء ممتاز.





تستخدم بطاريات "إيه جي إم" تكنولوجيا متطورة في إنتاج البطاريات، كما توفر الشركة أيضًا نسخة اقتصادية منها فيما يسمى بالبطارية المغمورة. ومع أحدث منتجاتها، تستجيب الشركة لاتجاهات السوق الدولية بشكل صحيح، وهي تسعى إلى الانتقال إلى ما بعد السوق المحلية لتصبح مزودًا عالميًا رائدًا للبطاريات.





نائب الرئيس "ما صونغ مين" :

قامت شركة "هيون ديه صونغ أو سوللايت" بتصدير منتجاتها منذ الثمانينيات. حاليا، يمكن شراء منتجاتها في أنحاء مختلفة من العالم. يفضل استخدام بطاريات شركتنا في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة بشكل غير معتاد، وكذلك في روسيا حيث يكون الطقس شديد البرودة. واستجابة للطلب المتزايد على المنتجات عالية الأداء والقيمة، سنستمر في زيادة الإنتاج والتطوير. جميع الشركات المصنعة تدعو إلى أعمال تجارية جديدة وتقنيات جديدة، لكن القليل من الشركات فقط تضع هذه الرؤية موضع التنفيذ. لن نركز فقط على النمو الكمي، لكننا سنعزز أيضًا الاستقرار الداخلي ونزيد من قدراتنا التنافسية. استنادًا إلى التقنيات الجديدة، سنكون أكثر استجابة لاتجاهات السوق ونوسع التبادلات مع الشركات العالمية.





ظلت شركة "هيون ديه صونغ أو سوللايت" تنتج وتطور البطاريات بمختلف أنواعها منذ تأسيسها، وبالتالي ظلت تدعم بقوة قطاع صناعة السيارات في كوريا. والآن، تتحرك هذه الشركة لتحتل مكان الصدارة في سوق العالمية لإنتاج البطاريات.