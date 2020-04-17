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بول كيم يصدر ألبوما جديدا في أبريل

#أخبار الساحة الفنية l 2020-04-17

من أغانى القمة

ⓒ KBS

من المقرر أن يصدر المطرب "بول كيم" ألبومها الكامل الثاني بعنوان "الجزء الثاني: قلب، اثنان" يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري.

وكشف المطرب عن مقطع فيديو تشويقي مدته دقيقة واحدة لأغانيه الخمس التي يضمها ألبومه الجديد على موقع يوتيوب الأسبوع الماضي.

وقد شارك المطرب "بول كيم" في العملية الإبداعية لألبومه الجديد الذي يعد تكملة لألبومه السابق الأول بعنوان "الجزء الأول: قلب، واحد".

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