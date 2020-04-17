عدد أغاني الكيبوب الجديدة ينخفض في مارس بنسبة أكثر من 25%

إعادة للمقابلة مع الفنان الكوري الكوميدي " وون هو جونغ "
2020-04-17
#أخبار الساحة الفنية l 2020-04-17
تشهد صناعة الكيبوب تباطؤا مع انخفاض عدد الأغاني الجددية التي تم إصدارها خلال شهر مارس الماضي بنسبة أكثر من 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكان عدد الأغاني الجديدة التي تم الكشف عنها في شهر فبراير الماضي قد شهد انخفاضا أيضا بنسبة 22%.
ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى تفشي فيروس كورونا المستجد حيث قام عدد من فناني الكيبوب بتأجيل أو إلغاء خططهم لإصدار ألبومات جديدة.
2020-04-17
2020-04-17
2020-04-17
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