عدد أغاني الكيبوب الجديدة ينخفض في مارس بنسبة أكثر من 25%

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تشهد صناعة الكيبوب تباطؤا مع انخفاض عدد الأغاني الجددية التي تم إصدارها خلال شهر مارس الماضي بنسبة أكثر من 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكان عدد الأغاني الجديدة التي تم الكشف عنها في شهر فبراير الماضي قد شهد انخفاضا أيضا بنسبة 22%.

ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى تفشي فيروس كورونا المستجد حيث قام عدد من فناني الكيبوب بتأجيل أو إلغاء خططهم لإصدار ألبومات جديدة.