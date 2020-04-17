لي سونغ هون عضو فرقة وينر ينضم إلى الخدمة العسكرية

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انضم المطرب "لي سونغ هون"عضو فرقة "وينر" إلى الخدمة العسكرية يوم السادس عشر من أبريل .

وسيخضع المطرب "لي" لتدريب عسكري أساسي في معسكر "نون سان" للتدريب العسكري لمدة أربعة أسابيع، ثم سيبدأ خدمته العسكرية كعامل خدمة عامة في مؤسسة عامة، والتي تمتد لمدة عامين.

والمطرب "لي سونغ هون" ثاني عضو من فرقة "وينر" ينضم إلى الجيش بعد "كيم جيه أوو" الذي بدأ خدمته العسكرية الأسبوع الماضي قبيل الكشف عن ألبوم الفرقة الكامل الثالث "أذكر" في الأسبوع الماضي.