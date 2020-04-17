كوريا الجنوبية تقدم 200 ألف دولار للأردن لمواجهة كورونا

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قررت كوريا الجنوبية تقديم مساعدة إنسانية بقيمة 200 ألف دولار إلى الأردن، لمساعدتها في جهود منع انتشار فيروس كورونا.

وقال السفير الكوري لدى عمّان "لي جيه وان" إن الحكومة الكورية تقدر جهود الأردن الاستباقية والمنظمة لمحاربة فيروس كورونا تحت قيادة جلالة الملك "عبد الله الثاني".

وأضاف أن كوريا الجنوبية قررت دعم الأردن، نظرا للأهمية الكبيرة التي تراها في علاقات الصداقة المتينة التي تجمع البلدين، متمنيا أن تساهم هذه البادرة الرمزية من الحكومة والشعب الكوري في مساعدة الحكومة الأردنية والشعب الأردني في الانتصار قريبا على هذه الأزمة غير المسبوقة.

وأفاد السفير الكوري "لي" بأن الاستراتيجية الكورية الجنوبية في الاستجابة لفيروس كورونا تركز على الكشف المبكر، والعلاج باستخدام قدراتها التشخيصية، مع الحفاظ على الانفتاح والشفافية على المستويين المحلي والدولي.

وقال إن الحكومة الكورية أجرت عددا كبيرا من الفحوص على الحالات المشتبه بها، وجميع من خالطوهم منذ المراحل الأولى من انتشار الفيروس، ويشكل هذا أسلوبا فعالا بنسبة كبيرة للحد سريعا من انتشار الفيروس.

وأشار السفير "لي" إلى أن كوريا الجنوبية ستشارك بفاعلية في جهود المجتمع الدولي في محاربة فيروس كورونا، خاصة في مشاركة خبراتها مع الأردن.