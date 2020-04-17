الكويت تسمح لرجال أعمال كوريين بدخول أراضيها بصورة استثنائية

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سمحت السلطات الكويتية لمجموعة من رجال الأعمال الكوريين بدخول الكويت بصورة استثنائية رغم الحظر المفروض في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الكويتية قد فرضت يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي حظرا على دخول جميع الذين قاموا بزيارة لكوريا الجنوبية قبل 14 يوما من وصولهم إلى الكويت، وحظرا آخر على دخول جميع الأجانب إلى أراضيها يوم الخامس عشر من مارس.

ووصل إلى الكويت يوم السبت الماضي 106 من رجال الأعمال من 25 شركة كورية، منها شركة "هيون ديه" للسيارات على متن طائرة كويتية عاد من خلالها إلى البلاد 225 من الكوريين المقيمين في الكويت.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها الحكومة الكويتية لرجال الأعمال الأجانب بالدخول إلى أراضيها بشكل استثنائي منذ أن منعت جميع الأجانب من دخول أراضيها خوفا من انتشار الفيروس.

وقالت وزارة الخارجية الكورية إن السبب الرئيسي في موافقة الحكومة الكويتية على زيارة مجموعة من رجال الأعمال الكوريين للكويت يرجع للمشروعات الضخمة التي تنفذها الشركات الكورية في الكويت، حيث تبلغ قيمة تلك المشروعات بضعة مليارات دولار.

وأضافت الوزارة أن السبب في ذلك يرجع أيضا إلى القرار الذي اتخذته الحكومة الكورية بتصدير 400 ألف وحدة من أجهزة الكشف عن فيروس كورونا إلى الكويت.

وقد خضع رجال الأعمال الكوريون لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا قبل مغادرتهم سيول وأيضا عند وصولهم إلى الكويت، ويخضعون حاليا للحجر الصحي الذاتي الذي يمتد لـ14 يوما في منشآت رتبتها الشركات الكورية.

وأشارت وزارة الخارجية الكورية إلى أنها أجرت اتصالات مع السفير الكويتي لدى كوريا الجنوبية "بدر العوضي" بشأن إمكانية إصدار سماح استثنائي لزيارة رجال الأعمال الكوريين للكويت، وذلك بناء على طلب تقدمت به الشركات الكورية العاملة هناك.

وطلبت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" من وزارات الخارجية والداخلية والصحة في الكويت دعم السماح لرجال الأعمال الكوريين بدخول البلاد بشكل استثنائي.

كما أرسل كل من رئيس البرلمان الكوري ووزيرة الأراضي والنقل الكورية رسائل إلى الجانب الكويتي للحصول على دعم بهذا الشأن.

ومن المتوقع أن يتم شحن 400 ألف وحدة من أجهزة الكشف عن فيروس كورونا إلى الكويت قريبا.