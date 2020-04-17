المغرب يتبع كوريا الجنوبية في الاستعانة بتطبيقات ذكية لمحاصرة كورونا

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لجأت السلطات المغربية إلى التفكير في طرق تكنولوجية متطورة لتطويق دائرة المصابين بفيروس كورونا عن طريق الاستعانة بإجراءات تكنولوجية، بعدما ثبت نجاح هذه التجربة في كوريا الجنوبية.

وتتجه السلطات المعنية في المغرب إلى إطلاق حل رقمي جديد يهدف إلى تعزيز الجهود الحالية في مكافحة الوباء العالمي.

وقامت المغرب بدراسة تجارب دولية تتعلق بالحلول الرقمية، خاصة التجربة الكورية التي نجحت في استخدام قاعدة البيانات الضخمة ونظام تتبع المواقع "جي بي إس" الموجود في الهواتف الذكية من أجل عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتتيح هذه الحلول التكنولوجية، وهي عبارة عن تطبيقات في الهواتف الذكية، للمستخدمين معرفة مدى قربهم من مكان وجود مريض مؤكد بفيروس كورونا، وبالتالي يمكنهم تجنب الطريق الذي مر منه المصاب بالفيروس أو المنطقة التي كان يوجد فيها.

وتحدد هذه التطبيقات مناطق الخطر، حيث ستضع السلطات المغربية جميع المعطيات المتعلقة بخريطة انتشار الوباء رهن إشارة مستخدمي هذه التطبيقات حتى يتمكنوا من اتخاذ الاحتياطات اللازمة من بعض المناطق والمبانئ المصرح بها لتفاديها.

إلى جانب هذا، يمكن لمستخدمي هذه التطبيقات الذين كانوا على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا في المغرب، تلقي إشعار عبر التطبيق أو رسالة على الهاتف، تجبرهم على ضرورة عزل أنفسهم قبل التواصل معهم من قبل السلطات المعنية لإجراء اختبار الكشف عليهم.

الجدير بالذكر أن المملكة المغربية تستعين بتجارب تكنولوجية لمواجهة فيروس كورونا، خصوصا تجارب كل من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافوره.