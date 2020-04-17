السفير الكوري لدى مصر: أنا على يقين من تجاوز مصر محنة كورونا

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قال السفير الكوري لدى القاهرة "يون يوه تشول" إن مصر محفورة في قلوب الكوريين منذ قديم الزمان، كما تشهد العلاقات بين سيول والقاهرة تطورا في كل المجالات.

جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة "المصري اليوم" يوم الأحد الماضي بمناسبة مرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يوم الثالث عشر من أبريل عام 1995.

وأوضح السفير "يون" أن وباء كورونا تسبب في تأجيل زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى القاهرة التي كانت مقررة في شهر مارس الماضي لعقد قمة مع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي".

وأشار إلى أن الحكومة الكورية قد أعلنت عن دعم مصر بمساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا بقيمة 200 ألف دولار، معربا عن يقينه في تخطى الشعبين الكوري والمصري هذه الأزمة الدولية.

وقال إن القاهرة ظلت محفورة في قلب الشعب الكوري منذ نوفمبر عام 1943 الذي تم فيه إصدار "إعلان القاهرة" الذي وعد بحرية كوريا واستقلالها من الاستعمار الياباني، حيث تم بالفعل تحرير كوريا من اليابان يوم الخامس عشر من شهر أغسطس عام 1945.

وأضاف السفير الكوري أنه بعد مرور 50 عاما على استقلال كوريا وتحديدا يوم الثالث عشر من أبريل، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين سيول والقاهرة عام 1995، وتطورت هذه العلاقات لدرجة قيام البلدين بتبني مشاركة تعاونية شاملة عام 2016 خلال زيارة الرئيس المصري لكوريا في شهر مارس عام 2016.

وأضاف أنه في إطار المساعدات الكورية لمواجهة كورونا، قررت الحكومة الكورية تجهيز مستشفى الصالحية الجديدة بمعدات طبية مهمة مثل أجهزة الأشعة المقطعية وخزانات الأكسجين.

وأعرب السفير الكوري "يون" عن يقينه بأن الشعبين الكوري والمصري سيجتازان هذه الفترة الصعبة يدا بيد ويخلقان مستقبلا مشرقا معا لربع قرن آخر ولأزمان مديدة.