المعهد الكوري الثقافي يجري استبيانًا حول الرحلات المحلية للكوريين

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تبين أن الكوريين قاموا في المتوسط بـ7.6 رحلة محلية لكل فرد في العام الماضي مع إنفاق حوالي مليون وون كوري، جاء ذلك في نتائج مسح أجراه المعهد الكوري للثقافة والسياحة مؤخرا وشمل ثمانية وأربعين ألف مواطن كوري تزيد أعمارهم عن خمسة عشر عاما، للتعرف على أنماط رحلاتهم في العام الماضي، وطبقا لنتيجة المسح أجاب اثنان وتسعون بالمائة من المشاركين بأنهم تمتعوا برحلات محلية في العام الماضي وبلغ إجمالي عدد الرحلات المحلية لديهم ثلاثمائة وأربعة وأربعين مليونا وسبعمائة وخمسين ألف رحلة. أي أن متوسط الرحلات المحلية بلغ 7.6 رحلة لكل مواطن. أما متوسط أيام الرحلات المحلية فقد بلغ ثلاثة عشر يوما لكل فرد ليبلغ إجمالي أيام الرحلات المحلية عندهم خمسمائة وخمسة وثمانين مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف يوم.

كما تبين أن متوسط تكاليف رحلاتهم المحلية بلغ تسعمائة وستة وسبعين ألف وون بينما بلغ إجمالي تكاليف الرحلات المحلية أربعة وأربعين تريليونًا ومائتي مليار وون، وقال المعهد إن السبب في زيادة عدد الرحلات المحلية بين الكوريين يرجع إلى زيادة أوقات فراغهم ورغبتهم في القيام برحلات قصيرة وقريبة.