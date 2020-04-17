تزايد الطلب على زهور المزراع

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باعت شركة "ماركات كارلي " للتوزيع أكثر من مائة ألف زهرة بعد مرور أربعين يوما فقط من بدء بيعها تحت شعار "زهور المزارع". ويُشار الى أن زهور المزارع هي عبارة عن منتج ناتج عن تطبيق طريقة الشركة في توصيل المنتجات في الصباح الباكر لمختلف أنواع الزهور بما فيها الزنبق والفريزيا التي تم حصادها مباشرة في المزارع، حيث يتم حصاد وترتيب زهور الفريزيا والزنبق الأكثر جودة والتي تبلغ الآن ذروتها، وتوصيلها إلى المستهلكين في يوم الطلب ذاته ويرجع السبب في نجاح هذا البرنامج إلى جعل المستهلكين يتمتعون بالزهور الحية لفترة تتراوح بين عشرة أيام وأسبوعين من خلال بيع زهور غير متفتحة وليس زهورا متفتحة تماما.

الجدير بالذكر انه قبل تنفيذ هذا البرنامج كان على المستهلكين أن يزوروا بأنفسهم أسواق أو محلات الزهور من أجل شرائها. وإذا لم يشتروا الزهور بأنفسهم من الأسواق، كان يتوجب عليهم شراء الزهور التي مر عليها يومان أو ثلاثة أيام على الأقل بسبب الصعوبات اللوجستية في هذه العملية وكانت الزهور تتعرض لبعض التلف وبالتالي زيادة الأسعار، وهو ما جعل المستهلكين يعتقدون أن أسعار الزهور غالية دائما. لكن شركة كارلي تعاملت بنفسها مع المزارعين مباشرة من أجل تقليل الهوامش اللوجستية وتقديم الزهور اليانعة، ونتيجة لذلك استطاعت بيع حوالي ثمانين ألف زهرة من الزنبق وحوالي أربعين ألف زهرة من الفريزيا بعد مرور أربعين يوما فقط على انطلاق البرنامج.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر الزهور المباعة هي "الفريزيا صفراء اللون" التي نستمتع من خلالها بالربيع استمتاعا تاما وتجاوز عدد التعليقات عليها بعد الشراء ألفي تعليق، وقال بعض التعليقات إن هذه التجربة تساعد مزارعي الزهور مساعدة كبيرة بعد أن كانوا يواجهون صعوبات كبيرة بسبب إلغاء مختلف المراسم الموسمية بما فيها مراسم التخرج والدخول، وانخفاض التبادلات بين الناس مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي. في هذا السياق قالت مزرعة "هواريم 화림"التي تعتبر أكبر مزارع زهور الزنبق في كوريا إنها تبيع الآن عبر الإنترنت خمسة وعشرين بالمائة من الزهور التي كانت تبيعها بالجملة.